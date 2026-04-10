Jadwal Pekan 24 Championship: Duel Sengit Penentu Nasib Tim Menuju Akhir Musim

JawaPos.com - Persaingan Championship musim 2025/2026 memasuki fase krusial. Pekan ke-24 yang digelar pada 11-12 April dipastikan akan berjalan semakin sengit, mengingat kompetisi hanya menyisakan empat pertandingan lagi sebelum musim berakhir.

Sebanyak 20 tim yang terbagi dalam dua grup, yakni Grup Barat dan Grup Timur, masih berjuang keras mengumpulkan poin.

Targetnya jelas, antara menjaga peluang promosi ke kasta tertinggi musim depan atau menghindari ancaman degradasi.

Pertandingan pekan ini dibuka pada Sabtu (11/4) dengan empat laga. Di Grup Barat, Garudayaksa FC akan menjamu PSMS Medan di Stadion Pakansari, Bogor. Laga ini penting bagi tuan rumah yang masih memburu posisi promosi langsung.

Sementara itu, Derbi Jawa Tengah antara Persiku Kudus melawan PSIS Semarang di Stadion Wergu Wetan diprediksi berlangsung panas. Persiku tengah dalam tren positif dan berambisi menjauh dari zona berbahaya.

Dari Grup Timur, Persipura Jayapura akan menghadapi Persela Lamongan di Stadion Lukas Enembe. Persipura mengincar kemenangan untuk tetap bersaing di papan atas dan menjaga peluang promosi.

Laga menarik lainnya mempertemukan PS Barito Putera kontra PSS Sleman di Banjarmasin. Duel dua tim papan atas ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menentukan di Grup Timur.

Pada Minggu (12/4), enam pertandingan akan melengkapi pekan ke-24. Persipal FC masih berjuang keluar dari zona degradasi saat menghadapi Deltras FC di Bantul.