Jadwal Pekan 24 Championship: Duel Sengit Penentu Nasib Tim Menuju Akhir Musim

PSS Sleman. (Istimewa)
JawaPos.com - Persaingan Championship musim 2025/2026 memasuki fase krusial. Pekan ke-24 yang digelar pada 11-12 April dipastikan akan berjalan semakin sengit, mengingat kompetisi hanya menyisakan empat pertandingan lagi sebelum musim berakhir.
Sebanyak 20 tim yang terbagi dalam dua grup, yakni Grup Barat dan Grup Timur, masih berjuang keras mengumpulkan poin.
Targetnya jelas, antara menjaga peluang promosi ke kasta tertinggi musim depan atau menghindari ancaman degradasi.
Pertandingan pekan ini dibuka pada Sabtu (11/4) dengan empat laga. Di Grup Barat, Garudayaksa FC akan menjamu PSMS Medan di Stadion Pakansari, Bogor. Laga ini penting bagi tuan rumah yang masih memburu posisi promosi langsung.
Sementara itu, Derbi Jawa Tengah antara Persiku Kudus melawan PSIS Semarang di Stadion Wergu Wetan diprediksi berlangsung panas. Persiku tengah dalam tren positif dan berambisi menjauh dari zona berbahaya.
Dari Grup Timur, Persipura Jayapura akan menghadapi Persela Lamongan di Stadion Lukas Enembe. Persipura mengincar kemenangan untuk tetap bersaing di papan atas dan menjaga peluang promosi.
Laga menarik lainnya mempertemukan PS Barito Putera kontra PSS Sleman di Banjarmasin. Duel dua tim papan atas ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menentukan di Grup Timur.
Pada Minggu (12/4), enam pertandingan akan melengkapi pekan ke-24. Persipal FC masih berjuang keluar dari zona degradasi saat menghadapi Deltras FC di Bantul.
Pemuncak klasemen Grup Barat, Adhyaksa FC Banten, akan menjamu Persiraja Banda Aceh. Laga ini menjadi ujian konsistensi bagi tuan rumah untuk mempertahankan posisi teratas.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven