Tekanan Meningkat, PSIM Wajib Menang saat Menjamu PSM Makassar di Bantul

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel. (Dok. PSIM Yogyakarta)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta bersiap menjalani laga penting pada pekan ke-27 Super League 2025/2026 dengan menjamu PSM Makassar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (10/4) pukul 15.30 WIB.
Laga ini menjadi momen krusial bagi Laskar Mataram untuk kembali ke jalur kemenangan setelah melewati periode sulit dalam beberapa pekan terakhir.
Dalam sembilan pertandingan terakhir, performa PSIM memang belum stabil. Mereka hanya mampu meraih satu kemenangan, lima hasil imbang, dan tiga kekalahan.
Satu-satunya kemenangan tersebut diraih saat bertandang ke markas PSBS Biak dengan skor meyakinkan 4-2 pada pekan ke-23.
Hasil kurang memuaskan kembali terjadi pada laga pekan ke-26, ketika PSIM harus mengakui keunggulan tuan rumah Dewa United FC dengan skor tipis 0-1.
Kekalahan itu membuat tekanan semakin besar, terutama karena posisi mereka di klasemen mulai terancam.
Pelatih kepala PSIM, Jean-Paul Van Gastel, dikutip dari ileague.id menegaskan bahwa timnya tetap menjalani persiapan seperti biasa tanpa perubahan signifikan.
Ia menekankan bahwa fokus utama tim adalah memenangkan setiap pertandingan, terlepas dari siapa lawan yang dihadapi.
Meski begitu, evaluasi tetap dilakukan, khususnya dalam hal efektivitas serangan. Van Gastel menyoroti bahwa timnya masih kurang tajam dalam memanfaatkan peluang di sepertiga akhir lapangan.
