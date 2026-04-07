Kabar Baik dari PSIM: Pemulihan Anton Fase Hampir Tuntas, Rahmatsho Rahmatzoda Kembali Latihan

JawaPos.com - Kondisi dua pemain asing PSIM Yogyakarta, Anton Fase dan Rahmatsho Rahmatzoda, menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan cedera.

Kabar ini menjadi angin segar bagi Laskar Mataram yang tengah bersiap menghadapi lanjutan kompetisi.

Dokter tim PSIM, Hansel, mengungkapkan bahwa pemulihan cedera yang dialami Anton Fase kini sudah mendekati tahap akhir.

Sebelumnya, pemain asal Belanda tersebut mengalami retak pada tulang jempol kaki yang membutuhkan waktu pemulihan cukup panjang.

Menurut Hansel, proses penyembuhan Anton memang tidak berjalan secepat yang diharapkan. Hal itu disebabkan oleh adanya pergerakan pada area cedera yang sempat memicu kambuhnya rasa nyeri.

Saat itu, tim medis mulai mencoba mobilisasi ringan setelah sekitar satu setengah bulan masa pemulihan.

“Awalnya kami melihat kondisi membaik, jadi dicoba gerakan sederhana. Namun setelah sekitar satu minggu, nyeri muncul kembali,” jelas Hansel dikutip dari ileague.id.

Kini, kondisi Anton sudah jauh lebih stabil. Ia masih menjalani terapi dengan pengawasan ketat tim medis, terutama untuk menjaga kondisi otot tubuh bagian atas agar tetap optimal selama masa pemulihan.