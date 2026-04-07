Andre Rizal Hanafi
07 April 2026, 23.40 WIB

Kabar Baik dari PSIM: Pemulihan Anton Fase Hampir Tuntas, Rahmatsho Rahmatzoda Kembali Latihan

Skuad PSIM Yogyakarta saat menggelar latihan. (Dok ILeague) - Image

Skuad PSIM Yogyakarta saat menggelar latihan. (Dok ILeague)

JawaPos.com - Kondisi dua pemain asing PSIM Yogyakarta, Anton Fase dan Rahmatsho Rahmatzoda, menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan cedera.

Kabar ini menjadi angin segar bagi Laskar Mataram yang tengah bersiap menghadapi lanjutan kompetisi.

Dokter tim PSIM, Hansel, mengungkapkan bahwa pemulihan cedera yang dialami Anton Fase kini sudah mendekati tahap akhir.

Sebelumnya, pemain asal Belanda tersebut mengalami retak pada tulang jempol kaki yang membutuhkan waktu pemulihan cukup panjang.

Menurut Hansel, proses penyembuhan Anton memang tidak berjalan secepat yang diharapkan. Hal itu disebabkan oleh adanya pergerakan pada area cedera yang sempat memicu kambuhnya rasa nyeri.

Saat itu, tim medis mulai mencoba mobilisasi ringan setelah sekitar satu setengah bulan masa pemulihan.

“Awalnya kami melihat kondisi membaik, jadi dicoba gerakan sederhana. Namun setelah sekitar satu minggu, nyeri muncul kembali,” jelas Hansel dikutip dari ileague.id.

Kini, kondisi Anton sudah jauh lebih stabil. Ia masih menjalani terapi dengan pengawasan ketat tim medis, terutama untuk menjaga kondisi otot tubuh bagian atas agar tetap optimal selama masa pemulihan.

Jika tidak ada kendala, Anton diperkirakan sudah bisa kembali ke lapangan dalam waktu dekat. Ia akan memulai dengan program latihan individu sebagai tahap awal sebelum kembali berlatih bersama tim.

Artikel Terkait
Kemenangan Tipis atas PSIM, Egy Sebut Chemistry Tim Dewa United Makin Kuat - Image
Sepak Bola Indonesia

Kemenangan Tipis atas PSIM, Egy Sebut Chemistry Tim Dewa United Makin Kuat

05 April 2026, 18.13 WIB

Ciptakan 6 Kreasi Peluang tapi Sulit Cetak Gol, Jean-Paul Van Gastel Bongkar Penyebab Kekalahan PSIM Yogyakarta dari Dewa United - Image
Sepak Bola Indonesia

Ciptakan 6 Kreasi Peluang tapi Sulit Cetak Gol, Jean-Paul Van Gastel Bongkar Penyebab Kekalahan PSIM Yogyakarta dari Dewa United

05 April 2026, 00.17 WIB

Taisei Marukawa Beberkan Tantangan Berat Saat Dewa United Tundukkan PSIM 1-0 - Image
Sepak Bola Indonesia

Taisei Marukawa Beberkan Tantangan Berat Saat Dewa United Tundukkan PSIM 1-0

04 April 2026, 18.23 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

