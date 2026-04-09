Dipuji Bonek, Winger Persebaya Surabaya Riyan Ardiansyah Tetap Kalem dan Bidik Kemenangan di Kandang Persija Jakarta

JawaPos.com - Penampilan Riyan Ardiansyah saat Persebaya Surabaya menundukkan Persita Tangerang menuai pujian. Ia tampil aktif di lini serang sekaligus disiplin menjaga keseimbangan.

Apresiasi datang dari Bonek dan Bonita. Namun, pemain itu memilih tetap rendah hati. Fokusnya sudah beralih ke laga berikutnya.

Persebaya akan menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-27 Super League 2025/26 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4) malam.

“Kami mempersiapkan diri seperti biasa dan fokus menjalani program latihan yang sudah disusun tim pelatih,” beber Riyan dikutip situs resmi Persebaya.

Ia tetap mewaspadai kekuatan lawan.

“Persija adalah lawan yang kuat. Kami harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi permainan,” lanjut pemain kelahiran Pati itu.

Didatangkan dari Malut United, ia sempat minim menit bermain. Namun, kerja kerasnya mulai berbuah. Saat melawan Persita, kontribusinya terlihat lewat dua intersep, satu tembakan, dan satu peluang tercipta.

Dukungan suporter jadi energi tambahan.

“Terima kasih untuk semua Bonek dan Bonita atas dukungan dan apresiasinya. Itu jadi motivasi bagi saya untuk terus bekerja keras,” sambung alumni Persab Brebes ini.