Blak-blakan Jelang Duel Klasik! Jefferson Silva Bongkar Kekuatan Allano Lima di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya dijadwalkan menantang Persija Jakarta pada pekan ke-27 Super League 2025/2026 dalam laga sarat gengsi. Pertandingan panas ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4/2026) malam.

Sorotan tak hanya tertuju pada rivalitas klasik dua tim besar, tetapi juga duel menarik dua pemain asal Brasil. Pertemuan ini menghadirkan cerita unik dari dua jebolan klub yang sama di Serie B Brasil, yakni Operario.

Nama pertama adalah Allano Lima yang kini menjadi andalan Persija Jakarta di sektor sayap.

Pemain bernama lengkap Allano Brendon de Souza Lima itu dikenal sebagai sosok agresif dengan kecepatan dan kreativitas tinggi di lini depan.

Allano Lima sendiri bergabung dengan Persija Jakarta sejak 26 Juli 2025 setelah sebelumnya sempat berkarier di Brasil. Pemain berusia 30 tahun itu langsung memberi dampak signifikan bagi permainan Macan Kemayoran musim ini.

Dari sisi statistik, kontribusinya tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia sudah mencatatkan 22 penampilan dengan torehan 6 gol dan 8 assist serta total 1.952 menit bermain.

Tak hanya itu, fleksibilitasnya sebagai pemain sayap juga menjadi nilai tambah tersendiri. Meski berposisi utama di sayap kanan, ia juga mampu bermain di sisi kiri untuk membuka ruang serangan.

Namun di balik performa impresif Allano Lima, ada sosok yang diam-diam sudah memahami gaya bermainnya. Dia adalah Jefferson Silva, bek kiri Persebaya Surabaya yang pernah berada di lingkungan klub yang sama.

Jefferson Junio Antonio da Silva memang sempat memperkuat Operario pada periode 2025. Meski tidak bermain bersama dalam satu tim inti, keduanya sempat saling mengenal saat berada di klub tersebut.