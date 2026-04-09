Dari Tarkam ke Liga: Mimpi Besar BBP FC Putra Wonogiri Menembus Pentas Profesional

JawaPos.com–Liga 4 Banten 2026 diikuti oleh 16 tim. Salah satu tim yang mencuri perhatian adalah BBP FC Putra Wonogiri.

Di balik kemunculannya, klub ini membawa cerita unik tentang perjalanan dari sepak bola antar kampung (tarkam) menuju kompetisi resmi. Presiden klub BBP FC Putra Wonogiri Bayu Endaryanto mengungkapkan bahwa timnya berangkat dari pengalaman pribadinya dalam dunia tarkam di kampung halaman.

”Saya asli Wonogiri. Awalnya sering ikut tarkam di Jawa. Pada 2023 saya coba ke Banten. Di tarkam sudah dapat beberapa piala. Hampir semua lapangan saya juara,” ujar Bayu Endaryanto.

Perjalanan itu tidak berhenti di level tarkam. Bayu mulai menapaki dunia sepak bola kompetisi dengan menjadi manajer klub Nathan Lebak pada Liga 4 Banten musim lalu. Dari sana, dia belajar banyak tentang pengelolaan tim di liga resmi.

Langkah besar kemudian diambil pada musim ini dengan mengakuisisi Sam’s Soccer. Meski belum bisa langsung menggunakan nama BBP FC Putra Wonogiri karena terkendala administratif, Bayu memastikan timnya sudah mendaftar dan tinggal menunggu momentum kongres berikutnya untuk menggunakan identitas resmi.

”Ini jadi wadah pemain yang belum punya panggung. Biar mereka bisa berkembang di BBP. Kami sudah daftar, tapi belum bisa pakai nama sendiri karena kongres kami telat,” jelas Bayu Endaryanto.

Meski berbasis di Banten, nama Putra Wonogiri tetap dipertahankan. Bayu menegaskan bahwa hal itu merupakan bentuk identitas sekaligus kebanggaan terhadap daerah asalnya.

Dari sisi visi, BBP FC tak ingin sekadar numpang lewat di Liga 4. Bayu menegaskan ambisinya untuk membawa klub ini menembus level nasional hingga Liga 3 dan Liga 2.