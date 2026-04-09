Persija Jakarta Krisis Kemenangan, Bambang Pamungkas Bicara Hitungan Poin di Sisa Musim Super League

Direktur Olahraga Persija Jakarta Bambang Pamungkas menjawab nasib dan masa depan Rizky Ridho sebagai penggawa Macan Kemayoran. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Perjalanan Persija Jakarta di penghujung musim Super League 2025/26 tidak berjalan mulus. Macan Kemayoran harus melewati tiga pertandingan terakhir tanpa kemenangan, situasi yang membuat peluang mereka meraih gelar semakin menantang.
Direktur Olahraga Persija, Bambang Pamungkas, mengungkapkan kekecewaan atas performa tim dalam tiga pertandingan terakhir. Ia menilai hasil tersebut membuat langkah Persija menuju gelar juara menjadi semakin berat.
Menurutnya, meskipun peluang masih terbuka secara matematis, kondisi saat ini menuntut kerja ekstra dari seluruh elemen tim. Tidak ada ruang lagi untuk kesalahan jika Persija ingin menjaga asa hingga akhir musim.
“Manajemen sangat menyayangkan tiga laga terakhir dilewati tanpa kemenangan. Walaupun tidak mudah, secara hitungan poin segala kemungkinan masih bisa terjadi,” ujar Bambang dikutip dari ileague.id.
Baca Juga:Bernardo Tavares Ungkap Kendala Persebaya Surabaya! Jelang Duel Panas Kontra Persija Jakarta, Banyak Pemain Belum Fit
Bambang juga menekankan pentingnya respon cepat dari tim, baik dari sisi pelatih maupun pemain. Ia berharap seluruh komponen bisa menunjukkan komitmen lebih tinggi dalam menghadapi sisa kompetisi.
“Jadi, kami meminta pelatih dan pemain untuk memberikan fokus ekstra pada setiap pertandingan dan terus berjuang hingga pekan terakhir. Persija memiliki seluruh komponen untuk bangkit dan menjaga konsistensi,” lanjutnya.
Situasi ini menjadi ujian karakter bagi Persija. Jika mampu bangkit dan menemukan kembali performa terbaik, peluang untuk tetap bersaing masih terbuka. Namun sebaliknya, jika inkonsistensi terus berlanjut, target juara bisa semakin menjauh.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven