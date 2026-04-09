Moch. Rizky Pratama Putra
09 April 2026, 14.13 WIB

Nggak Ada yang Leha-leha! Ultimatum Umuh Muchtar Bikin Skuad Persib Bandung Mode Final Lawan Bali United

Selebrasi Ramon Tanque usai mencetak gol yang membawa Persib Bandung menang atas Semen Padang FC. (Persib) - Image

JawaPos.com — Tekanan mulai terasa di ruang ganti Persib Bandung jelang laga krusial menghadapi Bali United. Bukan tanpa alasan, sang manajer Umuh Muchtar melontarkan pesan keras yang langsung menyentil mentalitas para pemainnya.

Kemenangan atas Semen Padang memang menjadi modal penting bagi tim asuhan Bojan Hodak. Namun, bagi Umuh, hasil itu belum cukup jika tidak diiringi konsistensi hingga akhir musim.

Manajer Persib Bandung tersebut mengapresiasi kerja keras timnya saat mencuri poin penuh di Stadion Haji Agus Salim pada 5 April 2026 lalu.

Ia melihat kemenangan itu sebagai bukti tim mampu menjawab tantangan di laga tandang yang tidak mudah.

Meski demikian, Umuh langsung mengingatkan agar para pemain tidak terlena dengan hasil positif tersebut.

Ia menegaskan, setiap pertandingan yang tersisa harus diperlakukan layaknya laga final jika ingin menjaga peluang juara tetap terbuka.

"Saya menitip pesan kepada mereka, jangan jemawa dan jangan menganggap enteng. Kita harus menganggap setiap pertandingan itu adalah final. Jadi, semuanya harus serius, tidak ada yang leha-leha, harus semangat," ujar Umuh.

Pesan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan refleksi dari pengalaman panjang Umuh dalam mengelola tim. Ia paham betul euforia kemenangan sering kali menjadi jebakan yang justru merugikan di fase krusial kompetisi.

Dalam pandangannya, kemenangan tidak harus selalu diraih dengan skor besar. Yang terpenting adalah bagaimana tim bisa mengamankan tiga poin di setiap laga, tanpa peduli berapa banyak gol yang tercipta.

Artikel Terkait
Tegas Tanpa Kompromi! Persib Bandung Larang Suporter Bali United Hadir di GBLA Demi Hindari Sanksi - Image
Sepak Bola Indonesia

Tegas Tanpa Kompromi! Persib Bandung Larang Suporter Bali United Hadir di GBLA Demi Hindari Sanksi

10 April 2026, 17.00 WIB

Diserbu Sejak Pagi! Kolaborasi Persib Bandung x Weekend Offender Bikin Bobotoh Rela Antre Panjang - Image
Sepak Bola Indonesia

Diserbu Sejak Pagi! Kolaborasi Persib Bandung x Weekend Offender Bikin Bobotoh Rela Antre Panjang

10 April 2026, 16.56 WIB

Persib Bandung Waspadai Bali United, Ramon Tanque Anggap Sisa Laga Seperti Final - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Waspadai Bali United, Ramon Tanque Anggap Sisa Laga Seperti Final

10 April 2026, 06.05 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

