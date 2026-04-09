Nggak Ada yang Leha-leha! Ultimatum Umuh Muchtar Bikin Skuad Persib Bandung Mode Final Lawan Bali United

Selebrasi Ramon Tanque usai mencetak gol yang membawa Persib Bandung menang atas Semen Padang FC. (Persib)
JawaPos.com — Tekanan mulai terasa di ruang ganti Persib Bandung jelang laga krusial menghadapi Bali United. Bukan tanpa alasan, sang manajer Umuh Muchtar melontarkan pesan keras yang langsung menyentil mentalitas para pemainnya.
Kemenangan atas Semen Padang memang menjadi modal penting bagi tim asuhan Bojan Hodak. Namun, bagi Umuh, hasil itu belum cukup jika tidak diiringi konsistensi hingga akhir musim.
Manajer Persib Bandung tersebut mengapresiasi kerja keras timnya saat mencuri poin penuh di Stadion Haji Agus Salim pada 5 April 2026 lalu.
Baca Juga:Dua Bintang Rp 13 Miliar Resmi Kembali! Persib Bandung Kirim Sinyal Bahaya ke Bali United Jelang Duel Panas di GBLA
Ia melihat kemenangan itu sebagai bukti tim mampu menjawab tantangan di laga tandang yang tidak mudah.
Meski demikian, Umuh langsung mengingatkan agar para pemain tidak terlena dengan hasil positif tersebut.
Ia menegaskan, setiap pertandingan yang tersisa harus diperlakukan layaknya laga final jika ingin menjaga peluang juara tetap terbuka.
Baca Juga:Bernardo Tavares Jadi Pelatih Terbaik Pekan ke-26 setelah Bawa Persebaya Surabaya Kalahkan Persita Tangerang
"Saya menitip pesan kepada mereka, jangan jemawa dan jangan menganggap enteng. Kita harus menganggap setiap pertandingan itu adalah final. Jadi, semuanya harus serius, tidak ada yang leha-leha, harus semangat," ujar Umuh.
Pesan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan refleksi dari pengalaman panjang Umuh dalam mengelola tim. Ia paham betul euforia kemenangan sering kali menjadi jebakan yang justru merugikan di fase krusial kompetisi.
Dalam pandangannya, kemenangan tidak harus selalu diraih dengan skor besar. Yang terpenting adalah bagaimana tim bisa mengamankan tiga poin di setiap laga, tanpa peduli berapa banyak gol yang tercipta.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven