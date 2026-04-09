Nggak Ada yang Leha-leha! Ultimatum Umuh Muchtar Bikin Skuad Persib Bandung Mode Final Lawan Bali United

JawaPos.com — Tekanan mulai terasa di ruang ganti Persib Bandung jelang laga krusial menghadapi Bali United. Bukan tanpa alasan, sang manajer Umuh Muchtar melontarkan pesan keras yang langsung menyentil mentalitas para pemainnya.

Kemenangan atas Semen Padang memang menjadi modal penting bagi tim asuhan Bojan Hodak. Namun, bagi Umuh, hasil itu belum cukup jika tidak diiringi konsistensi hingga akhir musim.

Manajer Persib Bandung tersebut mengapresiasi kerja keras timnya saat mencuri poin penuh di Stadion Haji Agus Salim pada 5 April 2026 lalu.

Ia melihat kemenangan itu sebagai bukti tim mampu menjawab tantangan di laga tandang yang tidak mudah.

Meski demikian, Umuh langsung mengingatkan agar para pemain tidak terlena dengan hasil positif tersebut.

Ia menegaskan, setiap pertandingan yang tersisa harus diperlakukan layaknya laga final jika ingin menjaga peluang juara tetap terbuka.

"Saya menitip pesan kepada mereka, jangan jemawa dan jangan menganggap enteng. Kita harus menganggap setiap pertandingan itu adalah final. Jadi, semuanya harus serius, tidak ada yang leha-leha, harus semangat," ujar Umuh.

Pesan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan refleksi dari pengalaman panjang Umuh dalam mengelola tim. Ia paham betul euforia kemenangan sering kali menjadi jebakan yang justru merugikan di fase krusial kompetisi.