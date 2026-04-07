Moch. Rizky Pratama Putra
07 April 2026, 17.56 WIB

Sesumbar Mauricio Souza! Peluang Juara Persija Jakarta Masih Ada, Persebaya Surabaya Jadi Ujian Penentu

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. (Instagram @mauricio___souza_) - Image

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. (Instagram @mauricio___souza_)

JawaPos.com–Ambisi juara Persija Jakarta belum sepenuhnya padam. Meski baru saja tersungkur, keyakinan tinggi tetap digaungkan jelang duel panas melawan Persebaya Surabaya.

Kekalahan 1-3 dari Bhayangkara FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4), menjadi pukulan telak. Hasil itu membuat langkah Macan Kemayoran dalam perburuan gelar semakin terjal.

Jarak poin yang melebar jadi alarm serius bagi Persija Jakarta. Mereka kini tertinggal lima angka dari Borneo FC Samarinda di posisi kedua dan sembilan poin dari Persib Bandung yang kokoh di puncak klasemen.

Situasi ini jelas tidak ideal bagi tim yang sejak awal musim mematok target juara. Setiap kehilangan poin kini terasa mahal di tengah persaingan ketat papan atas Super League 2025/2026.

Pelatih Mauricio Souza tak menampik kondisi tersebut. Dia menilai timnya melakukan kesalahan fatal yang seharusnya bisa dihindari jika ingin bersaing hingga akhir musim.

”Tim yang ingin menjadi juara tidak boleh membiarkan poin terbuang begitu saja, seperti yang kami alami dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami kebobolan pada menit ke-49 saat menghadapi Borneo FC, yang merupakan salah satu pesaing terdekat. Kami juga kehilangan poin saat melawan Dewa United,” ujar Mauricio.

Ucapan itu mencerminkan kekecewaan mendalam atas inkonsistensi performa timnya. Dalam beberapa laga krusial, Persija Jakarta justru gagal menjaga momentum.

”Dalam pandangan saya, pertandingan hari ini sebenarnya sudah berada dalam kendali kami, tetapi kami melepaskannya. Kami tidak mampu menjaga performa maksimal hingga akhir laga,” kata Mauricio Souza melanjutkan.

Meski begitu, Mauricio Souza memilih untuk tidak larut dalam keterpurukan. Dia menegaskan peluang juara belum sepenuhnya tertutup selama secara matematis masih memungkinkan.

