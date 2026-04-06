Johnny Jansen: Tak Ada Alasan Gagal, Bali United Wajib Menang di Kandang

JawaPos.com - Bali United FC bersiap menghadapi laga penting saat menjamu PSBS Biak pada pekan ke-26 Super League 2025/2026.

Pertandingan ini akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Senin (6/4) malam, dan menjadi momentum krusial bagi tuan rumah untuk kembali ke jalur kemenangan.

Skuad Serdadu Tridatu datang dengan beban usai menelan kekalahan telak dari Persis Solo di laga sebelumnya.

Hasil tersebut membuat posisi mereka di klasemen belum aman dan menambah tekanan jelang laga kandang kali ini. Saat ini, Bali United masih tertahan di peringkat ke-10 dengan koleksi 33 poin.

Pelatih Johnny Jansen menegaskan bahwa timnya tidak punya pilihan selain meraih tiga poin. Ia ingin anak asuhnya tampil lebih fokus sejak awal laga dan mampu mengontrol permainan.

“Kita tidak ingin kalah dan harus menang. Kita ingin mengontrol pertandingan dan bisa memulai semuanya dengan baik dengan mencetak gol sehingga meraih hasil positif,” ujar Jansen dikutip dari ileague.id.

Menurutnya, jeda kompetisi yang sempat berlangsung menjadi keuntungan tersendiri bagi tim. Para pemain memiliki waktu untuk memulihkan kondisi fisik sekaligus mengevaluasi performa sebelumnya. Hal ini diharapkan berdampak pada peningkatan permainan tim secara keseluruhan.

Dengan kondisi yang lebih segar, Bali United diprediksi akan tampil agresif sejak menit awal. Dukungan publik tuan rumah juga menjadi faktor penting yang diharapkan mampu mendongkrak semangat para pemain.