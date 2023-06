Indonesia Dipercaya Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17, Coach Justin Sebut Ada Lobi Tingkat Tinggi Erick Thohir

JawaPos.com–PSSI sukses mendatangkan Timnas Argentina dan sukses menggelar laga FIFA Matchday Senin (19/6). Indonesia kembali mendapat kabar gembira, yakni dipercaya FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17.

Itu menunjukkan Indonesia masih dipercaya dunia internasional. Hal tersebut membuat pengamat sepak bola Justinus Lhaksana atau yang akrab disapa Coach Justin terkaget-kaget. Dia menduga ada lobi tingkat tinggi yang luar biasa.

”Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah U-17 oleh FIFA. Sebenarnya saya agak kaget. Karena sebelumnya di Piala Dunia U-20 kita tidak diberikan. Pasti ini ada lobi tingkat tinggi. Dan sorry to say ini adalah kerjaan yang luar biasa dari Erick Thohir sebagai ketua PSSI,” ucap Coach Justin di medsos yang beredar.

”Kalau dibilang pelipur lara karena kita kehilangan tuan rumah Piala Dunia U-20 bukan juga,” lanjut Coach Justin. ”Karena level U-20 lebih besar, banyak pemain muda yang bagus, dan akan memberi image lebih bagus pastinya. Sedangkan kalau U-17 terlalu muda,” tambah dia.

Coach Justin memuji peran Erick Thohir yang luar biasa yang belum terlalu lama memimpin PSSI.

”Kalian boleh tidak setuju, Erick Thohir membawa perkembangan sepak bola luar biasa. Setelah mendatangkan Argentina, kemudian mau mendatangkan salah satu mantan wasit terbaik dunia Pierluigi Collina,” papar Coach Justin.

”Kita membutuhkan wasit yang lebih baik lagi. Kehadiran Collina sangat penting. Apalagi saat tes wasit dari 160 wasit Indonesia yang lolos 18 orang. Gebrakan apalagi yang dilakukan Erick Thohir yang buat kita salut,” ucap Coach Justin.