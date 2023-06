Dijamin Aman, 20 Peserta yang Lolos ke Piala Dunia U-17 Tak Ada Timnas Israel

JawaPos.com – Pelaksanaan Piala Dunia U-17 2023 diyakini berlangsung lancar di Indonesia, apalagi tak ada timnas muda Israel saat ambil bagian di turnamen yang akan digelar mulai 10 November-2 Desember 2023.

Sebanyak 20 negara memastikan bakal bersaing menjadi yang terbaik di turnamen kategori remaja tersebut. Timnas Indonesia U-17 masuk ke dalam tim peserta menggantikan Peru yang memutuskan mundur karena beragam alasan.

Garuda Muda akan tergabung dalam 20 tim, di mana 19 tim telah dinyatakan lolos sebelumnya. Mereka terdiri dari lima negara mewakili Eropa (UEFA), empat dari Amerika Utara (CONCACAF), empat dari Amerika Selatan (CONMEBOL), empat asal Afrika (CAF), dan dua asal Oceania (OCF).

Perwakilan Eropa pun mengutus negara dengan kultur sepak bola baik, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, hingga Spanyol. Sementara zona CONMEBOL tak kalah garang karena mengirim Brasil selaku juara bertahan, Argentina, Ekuador, hingga Venezuela.

Burkina Faso, Mali, Maroko, dan Senegal menjadi wakil dari Afrika. Empat tim asal CONCACAF yang lolos adalah Kanada, Meksiko, Amerika Serikat dan Panama. Sedangkan Oseania diwakili Selandia Baru dan New Caledonia.

Sedangkan empat tiket tersisa tampil di Piala Dunia U-17 2023 berasal dari wilayah Asia atau AFC. Saat ini Piala Asia U-17 2023 sedang berlangsung di Thailand. Empat tim lolos ke semifinal berhak tampil di Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia.

Delapan tim Asia yang akan memperebutkan tiket ke Piala Dunia U-17 2023 adalah Iran vs Yaman, Thailand vs Korea Selatan, Jepang vs Australia, dan Arab Saudi vs Uzbekistan.

Daftar 20 Tim Negara Lolos Piala Dunia U-17 2023