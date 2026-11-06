Diminati Banyak Klub, Presiden Como Bahas Masa Depan Cesc Fabregas: Dia Bisa Pergi ke Mana Pun!

JawaPos.com - Masa depan Cesc Fabregas bersama Como mulai menjadi sorotan setelah kinerjanya sebagai pelatih menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa.

Namun, Presiden Como, Mirwan Suwarso, menegaskan bahwa pihak klub tidak akan menghalangi kepergian pelatih asal Spanyol tersebut jika suatu saat ia ingin mencari tantangan baru.

Dalam sebuah wawancara di acara Piers Morgan Uncensored, Suwarso juga membantah kabar mengenai adanya klausul khusus dalam kontrak Fabregas yang memungkinkan sang pelatih meninggalkan Como untuk bergabung dengan mantan klubnya.

Pernyataan tersebut menarik perhatian karena Fabregas tengah membangun proyek menjanjikan bersama Como. Di bawah arahannya, klub promosi Serie A itu mulai menunjukkan potensi untuk bersaing dengan tim-tim yang lebih mapan, bahkan di level Eropa.

Presiden Como Tegaskan Fabregas Bebas Pergi Kapan Saja

Pada September lalu, muncul laporan bahwa Fabregas memiliki 'kesepakatan khusus' dalam kontraknya bersama Como.

Kesepakatan tersebut dikabarkan memungkinkan pelatih berusia 39 tahun itu meninggalkan klub untuk bergabung dengan tiga mantan timnya, yakni Barcelona, Arsenal, atau Chelsea, dengan membayar biaya kompensasi yang telah ditentukan.

Namun, Mirwan Suwarso membantah adanya klausul semacam itu. Menurutnya, hubungan antara Fabregas dan Como tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan kontrak.