Prediksi Skor Lincoln Red Imps vs Hajduk Split: Wakil Kroasia Diunggulkan

JawaPos.com - Hajduk Split akan menjalani pertandingan tandang melawan Lincoln Red Imps dalam lanjutan fase liga UEFA Conference League 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (6/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Hajduk Split lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Perbedaan performa kedua tim menjadi salah satu alasan mengapa wakil Kroasia tersebut diprediksi bisa membawa pulang tiga poin dari markas Lincoln Red Imps.

Lincoln Red Imps menghadapi pertandingan ini dengan kondisi yang kurang meyakinkan. Wakil Gibraltar itu masih kesulitan menunjukkan permainan terbaiknya di kompetisi Eropa. Mereka bahkan harus menelan dua kekalahan beruntun dalam pertandingan sebelumnya, termasuk saat menghadapi Twente.

Masalah di lini belakang menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Lincoln Red Imps. Mereka tercatat belum mampu menjaga gawangnya dari kebobolan dalam 14 pertandingan terakhir di kompetisi mayor Eropa. Catatan tersebut tentu menjadi perhatian, terutama karena lawan yang akan dihadapi kali ini memiliki kualitas serangan yang cukup baik.

Di sisi lain, Hajduk Split datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka berhasil mengamankan dua kemenangan dari dua pertandingan awal fase liga. Salah satu hasil yang cukup mencuri perhatian adalah kemenangan atas Ajax.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Hajduk Split untuk melanjutkan tren positifnya. Mereka juga memiliki peluang memperbesar kesempatan lolos ke fase berikutnya apabila kembali mendapatkan hasil maksimal dalam pertandingan ini.

Selain unggul dari segi performa, Hajduk Split juga mempunyai catatan tandang yang cukup menarik. Mereka tercatat mampu memenangkan babak pertama dalam tujuh dari delapan pertandingan tandang terakhir.

Statistik tersebut menunjukkan bahwa Hajduk Split cukup terbiasa tampil agresif sejak awal pertandingan. Kondisi ini bisa menjadi ancaman bagi Lincoln Red Imps yang masih memiliki masalah dalam menjaga konsistensi pertahanan.

Peluang terciptanya banyak gol juga cukup terbuka. Lima dari enam pertandingan Eropa terakhir Hajduk Split menghasilkan lebih dari 2,5 gol. Sementara itu, catatan pertahanan Lincoln Red Imps yang belum stabil bisa memberikan ruang bagi tim tamu untuk menciptakan sejumlah peluang.

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