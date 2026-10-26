Bungkam Brighton, Alexander Isak Senang Liverpool Akhiri Paceklik Kemenangan di Anfield

Alexander Isak saat Liverpool cetak gol ke gawang Brighton and Hove Albion. (Dok. Liverpool)
JawaPos.com – Alexander Isak menyambut gembira kemenangan Liverpool atas Brighton and Hove Albion pada pekan kedelapan Liga Inggris 2026/2027. Bermain di Anfield, Minggu (25/10/2026), The Reds sukses meraih kemenangan 2-0.
Hasil tersebut menjadi kemenangan kandang pertama Liverpool di Liga Inggris musim ini. Isak pun mengaku lega karena timnya mampu mengakhiri penantian tersebut dengan mengalahkan Brighton, yang sedang menunjukkan performa bagus.
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Sebagai pemain, Isak sangat menantikan kemenangan Liverpool di hadapan pendukung sendiri. Ia juga mengapresiasi cara timnya meraih tiga poin, terutama karena mampu menjaga gawang tetap bersih.
"Tentu saja, sudah terlalu lama [menunggu kemenangan Liga Premier di Anfield] dan saya pikir ini adalah cara yang bagus untuk melakukannya: melawan tim yang sedang dalam performa bagus, dan cara kami melakukannya juga, dengan tanpa kebobolan. Jadi ya, senang sekali," kata Alexander Isak kepada Sky Sports, seperti dikutip dari laman resmi Liverpool, Senin (26/10/2026).
Penyerang berusia 27 tahun tersebut juga memberikan pujian kepada Bradley Barcola yang menyuplai umpan untuk golnya. Meski demikian, Isak menilai Liverpool sebenarnya memiliki peluang untuk mencetak lebih banyak gol, terutama pada babak pertama.
"Kami memiliki banyak peluang di babak pertama, di mana kami merebut bola dan melakukan serangan balik, kami bisa saja mencetak lebih banyak gol. Bradley bermain sangat bagus dalam hal itu dan bagi saya, yang terpenting adalah berada di tempat yang tepat untuk menyelesaikannya," ujar Isak.
Liverpool kini telah mencatatkan empat kemenangan beruntun di bawah asuhan pelatih baru, Andoni Iraola. Isak menilai timnya menunjukkan performa menjanjikan, terutama melalui intensitas permainan, kemampuan merebut bola, dan serangan balik.
Ia berharap Liverpool bisa mempertahankan penampilan positif tersebut setelah menunjukkan permainan solid ketika menghadapi Brighton.
"Saya harap begitu. Saya rasa penampilan hari ini (kemarin) sangat bagus, sangat solid melawan tim yang sangat bagus. Babak pertama benar-benar sesuai dengan yang kami inginkan - intensitas, merebut bola, dan melakukan serangan balik - jadi saya sangat senang, terutama dengan babak pertama," pungkas Alexander Isak.
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Jawa Pos
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