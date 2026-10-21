Prediksi Skor Como vs Manchester United: Misi Bangkit The Red Devils Diuji Tim Asuhan Cesc Fabregas

JawaPos.com - Como akan menjamu Manchester United pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Rabu (21/10/2026) malam waktu setempat atau Kamis dini hari WIB, dengan kick-off pukul 23.45 WIB.

Kedua tim sama-sama mengoleksi tiga poin dari dua pertandingan awal.

Situasi tersebut membuat duel ini cukup penting bagi Como maupun Manchester United untuk memperbaiki posisi di klasemen dan menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya.

Como memiliki modal yang cukup baik menjelang pertandingan ini. Tim asuhan Cesc Fabregas baru saja meraih kemenangan 3-1 atas Fiorentina di Serie A.

Hasil tersebut menjadi dorongan positif setelah mereka menelan kekalahan 2-3 dari Feyenoord pada pertandingan kedua Liga Champions.

Di sisi lain, Manchester United datang dengan kondisi yang belum sepenuhnya meyakinkan.

Tim berjuluk Setan Merah itu gagal meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi.