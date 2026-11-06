Prediksi Skor Madura United vs Arema FC di BRI Super League: Tuan Rumah Menangi Duel Ketat

JawaPos.com - Madura United akan menghadapi Arema FC dalam lanjutan pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan bertajuk Derby Jawa Timur tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11/2026), mulai pukul 19.00 WIB.

Kedua tim memiliki kepentingan berbeda dalam pertandingan ini. Madura United ingin melanjutkan tren positif sekaligus menjaga posisinya di papan atas klasemen. Sementara itu, Arema FC datang dengan misi bangkit setelah mendapatkan hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya.

Jika melihat catatan sementara, Madura United memiliki modal yang lebih baik. Laskar Sape Kerrab telah mengumpulkan 16 poin dari delapan pertandingan. Mereka mencatatkan lima kemenangan dan satu hasil imbang sepanjang kompetisi musim ini.

Kemenangan atas PSM Makassar pada pekan sebelumnya semakin menambah kepercayaan diri skuad asuhan Jose Gomes. Madura United berhasil membawa pulang tiga poin setelah menang tipis 1-0 dalam pertandingan yang berlangsung pada 31 Oktober 2026.

Hasil tersebut cukup penting karena diraih ketika mereka bermain di kandang lawan. Selain memperpanjang catatan positif, kemenangan itu juga menunjukkan bahwa Madura United mampu menjaga permainan meskipun mendapatkan tekanan dari tuan rumah.

Meski demikian, Madura United tetap perlu memperhatikan sejumlah aspek permainan. Konsistensi menjadi salah satu hal yang harus dijaga jika mereka ingin kembali mendapatkan hasil maksimal.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan tambahan. Dukungan suporter di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan diharapkan bisa meningkatkan motivasi para pemain untuk tampil lebih percaya diri sejak awal pertandingan.