Prediksi Skor Sevilla vs Alaves: Tuan Rumah Menang, Los Nervionenses Bidik Papan Atas!

JawaPos.com — Sevilla diprediksi mengalahkan Alaves 2-1 di Estadio Ramon pada lanjutan La Liga, Sabtu (7/11/2026) pukul 03.00 WIB, demi menjaga posisi di jalur kompetisi Eropa dan mendekati papan atas klasemen.

Los Nervionenses mengandalkan keuntungan bermain di kandang untuk bangkit setelah kalah 1-3 dari Getafe, sementara tim tamu datang dengan catatan tujuh pertandingan liga tanpa kemenangan.

Pertemuan ini menghadirkan kesempatan sekaligus ujian bagi Sevilla yang menempati peringkat keenam dengan 17 poin dari 11 pertandingan.

Alaves berada di urutan ke-11 dengan 12 poin dari jumlah laga yang sama, sehingga kemenangan berpotensi mengubah persaingan kedua tim secara signifikan.

Meski lebih diunggulkan, Sevilla tidak bisa sekadar mengandalkan posisi klasemen sebagai jaminan kemenangan.

Alaves justru memiliki catatan pertemuan terkini yang cukup kuat untuk membuat pendukung tuan rumah tetap waspada sepanjang pertandingan.

Mengapa Sevilla Diunggulkan Menang di Kandang? Keuntungan bermain di kandang menjadi alasan utama Sevilla layak dijagokan meraih tiga poin dalam pertandingan ini.

Pada laga kandang terakhir di liga, mereka mampu menundukkan Osasuna 2-0, hasil yang bisa menjadi acuan untuk kembali menemukan permainan efektif.

Secara keseluruhan, Sevilla sudah membukukan lima kemenangan, dua hasil imbang, dan empat kekalahan dalam 11 pertandingan La Liga.