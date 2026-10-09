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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.38 WIB

Laga El Clásico Kembali Diwarnai Kontroversi dalam Pemilihan Wasit

El Clasico kembali diwarnai kontroversi dalam pemilihan wasit (Bein Sports) - Image

El Clasico kembali diwarnai kontroversi dalam pemilihan wasit (Bein Sports)

JawaPos.com – Alejandro Hernández Hernández ditunjuk sebagai wasit El Clásico antara Barcelona dan Real Madrid yang akan berlangsung pada Minggu, 25 Oktober di Camp Nou.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (8/10), Penunjukan wasit asal Kepulauan Canary tersebut kembali memunculkan sorotan karena ia memiliki rekam jejak panjang dalam memimpin pertandingan antara kedua klub.

Hernández Hernández juga menjadi wasit pada El Clásico terakhir di Camp Nou pada Mei 2026 yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 2-0 atas Real Madrid.

Kontroversi kembali mengiringi penunjukan tersebut karena sejumlah pertandingan El Clásico yang dipimpin Hernández Hernández sebelumnya diwarnai keputusan yang diperdebatkan.

Salah satu insiden terbaru terjadi pada laga Mei 2026 ketika Real Madrid meminta penalti setelah Eric García melakukan kontak dengan Jude Bellingham di dalam kotak penalti, tetapi wasit tidak memberikan pelanggaran dan VAR tidak mengubah keputusan tersebut.

Rekam jejak lainnya juga mencakup pertandingan pada 2018 dan 2019 serta kemenangan Barcelona 4-3 atas Real Madrid pada Mei 2025 yang turut menghadirkan sejumlah keputusan wasit yang menjadi perdebatan.

Pertandingan mendatang dipastikan kembali menempatkan Hernández Hernández di bawah pengawasan ketat karena Barcelona dan Real Madrid memiliki kepentingan besar dalam persaingan LaLiga.

Barcelona saat ini memimpin klasemen dengan 21 poin dari tujuh pertandingan, sedangkan Real Madrid berada di posisi keempat dengan 15 poin setelah mencatat lima kemenangan dan dua kekalahan.

Dengan sejarah kontroversi yang melekat pada sejumlah El Clásico sebelumnya, setiap keputusan Hernández Hernández pada laga 25 Oktober diperkirakan akan menjadi perhatian sejak peluit awal hingga pertandingan berakhir.

Editor: Novia Tri Astuti
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