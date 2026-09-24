Dele Alli Kembali Berlatih di Barnet, Eks Bintang Tottenham Masih Berusaha Temukan Klub Baru

JawaPos.com - Mantan gelandang Tottenham Hotspur dan Timnas Inggris, Dele Alli, masih berusaha menjaga peluang untuk kembali bermain di level profesional.

Di tengah statusnya yang belum memiliki klub, Alli memanfaatkan fasilitas latihan milik Barnet untuk menjaga kondisi fisiknya. Pemain berusia 30 tahun tersebut terlihat menjalani latihan secara mandiri di The Hive, markas klub yang saat ini berkompetisi di League Two.

Alli membagikan sejumlah rekaman aktivitasnya melalui akun TikTok. Dalam video tersebut, ia terlihat menjalani latihan menembak secara individu dan menunjukkan bahwa naluri mencetak golnya masih belum hilang.

Beberapa gol terbaiknya selama memperkuat Tottenham juga ditampilkan dalam video tersebut. Salah satunya adalah gol voli spektakuler ke gawang Crystal Palace pada Januari 2016.

Meski berlatih di fasilitas Barnet, Alli tidak bergabung dalam sesi latihan bersama skuad maupun staf kepelatihan klub. Menurut laporan The Sun, ia menyewa fasilitas tersebut secara pribadi untuk menjalani program latihan.

Langkah itu dilakukan Alli sebagai bagian dari persiapannya sebelum mendapatkan klub baru. Ia diketahui sudah tidak memiliki klub sejak September 2025 setelah mengakhiri kontraknya bersama Como.

Sebelum berlatih di Barnet, Alli juga sempat mendapatkan kesempatan untuk menggunakan fasilitas latihan Tottenham. Pada Maret 2026, klub asal London Utara itu mengizinkannya berlatih di lapangan akademi mereka di Hotspur Way.

Alli sendiri masih menunjukkan keinginan kuat untuk kembali bermain. Ketika menghadiri pertandingan Tottenham melawan Arsenal sebagai tamu musim lalu, ia sempat menyampaikan harapannya untuk kembali merasakan atmosfer pertandingan kompetitif.