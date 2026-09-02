Inter Milan Kembali Tolak Barcelona, Pertukaran Alejandro Balde dengan Dimarco Batal

JawaPos.com – Inter Milan kembali menutup pintu negosiasi untuk Barcelona setelah klub asal Spanyol tersebut mencoba merekrut Federico Dimarco.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (1/9), Barcelona dilaporkan menjajaki kemungkinan pertukaran pemain dengan menawarkan Alejandro Balde untuk mendapatkan bek sayap tim nasional Italia tersebut.

Namun, Nerazzurri menolak gagasan tersebut karena menganggap Dimarco sebagai salah satu pemain fundamental dalam proyek klub.

Penolakan ini menjadi kali kedua Inter tidak bersedia melepas pemain bintangnya kepada Barcelona dalam bursa transfer.

Sebelumnya, klub asal Catalan itu juga dikabarkan menunjukkan ketertarikan kepada Lautaro Martínez, tetapi Inter enggan membuka negosiasi terkait kapten sekaligus penyerang andalan mereka.

Sikap tersebut memperlihatkan keinginan Inter untuk mempertahankan para pemain inti demi menjaga kekuatan tim.

Sementara itu, ketertarikan Barcelona terhadap Dimarco dinilai sesuai dengan kebutuhan skuad asuhan Hansi Flick yang membutuhkan bek sayap aktif dalam membantu serangan.