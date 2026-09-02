Inter Milan Kembali Tolak Barcelona, Pertukaran Alejandro Balde dengan Dimarco Batal

Inter Milan tolak pertukaran Alejandro Balde dan Federico Dimarco (Bein Sports)
JawaPos.com – Inter Milan kembali menutup pintu negosiasi untuk Barcelona setelah klub asal Spanyol tersebut mencoba merekrut Federico Dimarco.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (1/9), Barcelona dilaporkan menjajaki kemungkinan pertukaran pemain dengan menawarkan Alejandro Balde untuk mendapatkan bek sayap tim nasional Italia tersebut.
Namun, Nerazzurri menolak gagasan tersebut karena menganggap Dimarco sebagai salah satu pemain fundamental dalam proyek klub.
Penolakan ini menjadi kali kedua Inter tidak bersedia melepas pemain bintangnya kepada Barcelona dalam bursa transfer.
Sebelumnya, klub asal Catalan itu juga dikabarkan menunjukkan ketertarikan kepada Lautaro Martínez, tetapi Inter enggan membuka negosiasi terkait kapten sekaligus penyerang andalan mereka.
Sikap tersebut memperlihatkan keinginan Inter untuk mempertahankan para pemain inti demi menjaga kekuatan tim.
Sementara itu, ketertarikan Barcelona terhadap Dimarco dinilai sesuai dengan kebutuhan skuad asuhan Hansi Flick yang membutuhkan bek sayap aktif dalam membantu serangan.
Dimarco dikenal memiliki kemampuan umpan, pergerakan menyerang, serta kontribusi besar dalam menciptakan peluang dari sisi kiri lapangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya