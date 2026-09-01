Lionel Messi Pensiun, Lisandro Martinez: Bangga Bisa Bermain Bersama di Timnas Argentina

Lisandro Martinez ucapkan salam perpisahan untuk Lionel Messi. (Lisandro Martinez)
JawaPos.com - Lisandro Martinez menuliskan pesan perpisahan kepada Lionel Messi. Sang kapten memutuskan untuk pensiun dari tim nasional Argentina.
Lisandro Martinez pun bangga bisa bermain bersama Lionel Messi.
Melalui sosial media, Lisandro Martinez menuliskan pesan perpisahan untuk Lionel Messi. Ia mengaku bakal mengingat semua momen dengan pemain bintang dunia tersebut.
"Kami tahu hari ini akan datang... tapi jauh di lubuk hati kami tidak pernah ingin menerimanya. Kami telah berbagi begitu banyak tahun sehingga mustahil untuk mengungkapkan dengan kata-kata semua yang kami alami bersama. Kemenangan yang akan selamanya terukir dalam sejarah, momen tak terlupakan mengenakan jersey terindah di dunia, tawa di setiap kamp pelatihan, percakapan yang akan tetap terpatri di hati kami, dan juga momen-momen sulit yang membuat kami lebih kuat sebagai sebuah tim," tulis Lisandro Martinez di Instagram.
Bagi Martinez, Messi adalah pemain yang tidak hanya hebat di lapangan tapi juga di luar lapangan. Salah satu pesan yang diingatnya adalah bahwa tindakan lebih penting daripada kata-kata.
"Kehebatanmu bukan hanya di lapangan, legenda. Itu ada di setiap gerak tubuh, setiap kata, setiap teladan yang kau berikan. Kau mengajari kami bahwa tindakan lebih penting daripada kata-kata, bagaimana bersaing, bagaimana percaya, bagaimana tidak pernah menyerah, dan bagaimana mewakili Tim Nasional Argentina sebagaimana mestinya," ujar Martinez.
Ucapan terima kasih diungkapkan Martinez kepada Messi atas segala prestasi yang diberikannya kepada timnas Argentina. Bek Manchester United juga bangga bisa bermain bersama Lionel Messi.
"Terima kasih atas semua yang telah Anda berikan kepada negara, kepada para penggemar yang selalu mendukung Anda, dan kepada keluarga Anda yang selalu berada di sisi Anda di setiap langkah. Mereka lebih tahu daripada siapa pun tentang semua yang telah Anda perjuangkan untuk mencapai posisi Anda sekarang," tulis bek Manchester United tersebut.
"Saya sangat bangga telah berbagi begitu banyak tahun bersama Anda, telah menjadi bagian dari kisah ini, dan telah belajar dari yang terbaik dari semuanya. Anda meninggalkan tim nasional, tetapi warisan Anda akan abadi. Terima kasih untuk segalanya, kapten," tutup Lisandro Martinez.
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Jawa Pos
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