Lazio Menang 1-0 atas Bologna, Gol Tunggal Davide Frattesi Selamatkan Debut Gennaro Gattuso

Gol Davide Frattesi selamatkan debut pelatih Lazio Gennaro Gattuso di liga Italia. (@official_sslazio/Instagram)
JawaPos.com - Lazio mengawali perjalanan di kompetisi Serie A dengan kemenangan tipis 1-0 atas Bologna di Stadion Renato Dall'Ara pada Senin (24/8). Davide Frattesi menjadi pahlawan kemenangan hanya beberapa menit setelah masuk sebagai pemain pengganti.
Kemenangan itu menjadi respons positif Lazio setelah sebelumnya tersingkir dari Coppa Italia.
Sementara itu, Bologna yang sekarang diasuh Domenico Tedesco harus mengawali musim dengan kekalahan meski menciptakan sejumlah peluang berbahaya sepanjang pertandingan.
Baca Juga:Resmi! Jonatan Christie Jadi Tunggal Putra Nomor 1 Dunia, Akhiri Penantian 26 Tahun Indonesia
Bologna sebenarnya tampil cukup menjanjikan, terutama pada babak kedua.
Namun, kurangnya ketenangan dalam penyelesaian akhir membuat peluang-peluang itu terbuang.
Lazio justru tampil lebih efektif dan mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.
Pelatih Lazio Gennaro Gattuso kembali menggunakan formasi 4-3-3 dengan komposisi pemain yang sama seperti ketika menghadapi Mantova di Coppa Italia.
Sementara itu, Tedesco juga membuat sejumlah keputusan mengejutkan dengan mencadangkan Federico Bernardeschi dan Jonathan Rowe.
Bologna memilih Jens Odgaard dan Cambiaghi untuk mengisi lini serang sejak awal pertandingan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti