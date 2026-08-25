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Aprillia JP
Selasa, 25 Agustus 2026 | 18.38 WIB

Lazio Menang 1-0 atas Bologna, Gol Tunggal Davide Frattesi Selamatkan Debut Gennaro Gattuso

Gol Davide Frattesi selamatkan debut pelatih Lazio Gennaro Gattuso di liga Italia. (@official_sslazio/Instagram) - Image

Gol Davide Frattesi selamatkan debut pelatih Lazio Gennaro Gattuso di liga Italia. (@official_sslazio/Instagram)

JawaPos.com - Lazio mengawali perjalanan di kompetisi Serie A dengan kemenangan tipis 1-0 atas Bologna di Stadion Renato Dall'Ara pada Senin (24/8). Davide Frattesi menjadi pahlawan kemenangan hanya beberapa menit setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Kemenangan itu menjadi respons positif Lazio setelah sebelumnya tersingkir dari Coppa Italia. 

Sementara itu, Bologna yang sekarang diasuh Domenico Tedesco harus mengawali musim dengan kekalahan meski menciptakan sejumlah peluang berbahaya sepanjang pertandingan.

Bologna sebenarnya tampil cukup menjanjikan, terutama pada babak kedua.

Namun, kurangnya ketenangan dalam penyelesaian akhir membuat peluang-peluang itu terbuang.

Lazio justru tampil lebih efektif dan mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Pelatih Lazio Gennaro Gattuso kembali menggunakan formasi 4-3-3 dengan komposisi pemain yang sama seperti ketika menghadapi Mantova di Coppa Italia.

Sementara itu, Tedesco juga membuat sejumlah keputusan mengejutkan dengan mencadangkan Federico Bernardeschi dan Jonathan Rowe.

Bologna memilih Jens Odgaard dan Cambiaghi untuk mengisi lini serang sejak awal pertandingan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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