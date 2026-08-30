Momen Haru di Riverside, Suporter Middlesbrough Kenang Polisi Tewas

Suporter dan pemain Middlesbrough memberikan penghormatan kepada dua mendiang polisi yang meninggal secara tragis di Teesside, Inggris. (Middlesbrough)
JawaPos.com - Dunia sepak bola Inggris ikut memberikan penghormatan kepada dua anggota Kepolisian Cleveland yang meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di kawasan Teesside.
PC Matthew Blades dan PC Tom Clough tewas setelah mobil polisi yang mereka tumpangi terlibat kecelakaan dengan sebuah kendaraan yang melaju berlawanan arah di jalan A66, dekat Middlesbrough, pada Sabtu (22/8) dini hari.
Kecelakaan tersebut juga merenggut nyawa lima orang yang berada di kendaraan lainnya. Mereka adalah Michael Robert Cahill, Jacob Matusiak, Makai Saddington, Theo Rae, dan Cole Robert Worthy.
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Kabar duka tersebut mendapat perhatian besar dari masyarakat setempat, termasuk komunitas sepak bola. Penghormatan kemudian diberikan sebelum pertandingan Championship antara Middlesbrough dan West Bromwich Albion di Riverside Stadium.
Para pemain dan suporter Middlesbrough menggelar tepuk tangan selama satu menit untuk mengenang Blades dan Clough. Foto kedua polisi tersebut juga ditampilkan melalui layar besar stadion sebelum pertandingan dimulai.
Suasana di Riverside Stadium pun terasa berbeda. Momen tersebut menjadi bentuk penghormatan dari klub dan suporter kepada dua petugas yang kehilangan nyawa ketika menjalankan tugas.
Middlesbrough FC sebelumnya menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua polisi tersebut atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menjaga masyarakat.
Klub juga memberikan dukungan kepada seluruh anggota Kepolisian Cleveland yang selama ini menjalankan tugas di tengah berbagai situasi sulit.
"Dedikasi yang ditunjukkan para petugas dan staf, sering kali dalam situasi yang menantang dan penuh tekanan, memainkan peran penting dalam menjaga keselamatan warga," tulis Middlesbrough dalam pernyataannya sebelum pertandingan.
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Jawa Pos
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