UEFA Segera Cabut Ancaman Boikot FIFA, Piala Dunia Wanita U-20 Dipastikan Tetap Berjalan

JawaPos.com - UEFA dikabarkan segera mencabut ancaman boikot terhadap seluruh kompetisi FIFA setelah mendapat jaminan terkait tata kelola sepak bola dunia.

Keputusan tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam hubungan UEFA dan FIFA yang sempat memanas dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut laporan BBC Sport, persoalan tersebut akan dibahas dalam rapat Komite Eksekutif UEFA di Monaco, Kamis (27/8).

UEFA sebelumnya mengancam akan memboikot kompetisi FIFA sebagai bentuk penolakan terhadap proposal FIFA Forward Enterprises (FFE).

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Proposal tersebut menjadi kontroversi karena membuka peluang bagi kepemilikan swasta dalam kompetisi Piala Dunia. Rencana itu mendapat penolakan keras dari sejumlah pihak di sepak bola Eropa.

Presiden FIFA Gianni Infantino kemudian membatalkan proposal tersebut setelah mendapat banyak kritik. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada asosiasi anggota FIFA atas sejumlah kesalahan yang terjadi dalam proses pengajuan rencana tersebut.

Meski proposal telah dibatalkan, UEFA sebelumnya menilai langkah itu belum cukup. Mereka meminta adanya jaminan yang jelas dan mengikat agar FIFA tidak kembali mengajukan rencana serupa pada masa mendatang.

Kini, UEFA disebut telah menerima jaminan tersebut. Jika ancaman boikot resmi dicabut, Piala Dunia Wanita U-20 yang akan berlangsung di Polandia bulan depan dapat digelar sesuai rencana.