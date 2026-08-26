Kapten Manchester United Bruno Fernandes Sabet Penghargaan PFA Player of the Year

JawaPos.com – Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, dinobatkan sebagai Pemain Terbaik PFA 2025/26 setelah tampil impresif sepanjang musim.

Dilansir dari laman Daily Mirror pada Rabu (26/8), Pemain asal Portugal tersebut mencatatkan 21 assist di Liga Primer Inggris dan memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim yang sebelumnya dipegang Thierry Henry dan Kevin De Bruyne.

Performa Fernandes turut membantu Manchester United bangkit dari awal musim yang kurang baik hingga finis di posisi ketiga dan memastikan tiket Liga Champions musim berikutnya.

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara PFA Awards yang berlangsung di Manchester Opera House pada Selasa, dengan Fernandes hadir bersama istrinya, Ana Pinho.

Dalam pemungutan suara, Fernandes tidak dapat memilih dirinya sendiri sehingga memberikan suara kepada salah satu pemain Arsenal yang menurutnya memiliki kualitas dan sulit dihadapi.

Meski harus memilih pemain rival, Fernandes akhirnya meraih penghargaan utama setelah mencatatkan sembilan gol dan 21 assist serta sebelumnya mendapatkan penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini dari Asosiasi Penulis Sepak Bola.

Fernandes mengaku kemenangan tersebut menjadi momen yang membanggakan setelah menjalani musim yang luar biasa bersama Manchester United.

Selain Fernandes, Khadija Shaw dari Manchester City meraih penghargaan Pemain Wanita Terbaik untuk kedua kalinya, sedangkan Nico O’Reilly dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Pria Tahun Ini.