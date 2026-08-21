Kapolda-Wakapolda Aceh Dapat Pin Emas, Anak Buahnya Naik Pangkat

JawaPos.com- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberi penghargaan berupa pin emas kapolri dan kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB pada jajaran Polda Aceh.

Pin emas diberikan kepada Kapolda dan Wakapolda Aceh, sementara kenaikan pangkat diberikan kepada anggotanya.

Mereka dinilai telah telah melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, saat kericuhan terjadi dalam peringatan Hari Damai Aceh.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan, kapolda dan jajarannya sudah menjalankan tugas dengan baik dalam mengamankan jalannya peringatan hari damai Aceh.

”Yang dilakukan para personel (Polri) tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata dia dikutip pada Jumat (21/8).

Dalam agenda yang berlangsung di Masjid Raya Banda Aceh tersebut, Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan dan Wakapolda Brigjen Ari Wahyu Widodo turun langsung ke lapangan.

Keduanya bernegosiasi dengan masyarakat, ikut meredam situasi yang memanas, serta memastikan proses penurunan bendera Bulan Bintang berjalan aman.

Atas peran tersebut, Jenderal Sigit memberikan pin emas kepada Ruddi Setiawan, Ari Wahyu Widodo, dan Kompol I Ketut Supriyatna selaku Kanit 1 Subdit 4 Ditintelkam Polda Aceh.

Khusus KPLB, Kapolri memberikan kenaikan pangkat kepada tiga personel jajaran Polda Aceh.