Sebelum Resmi Jadi Pelatih Persija, Shin Tae-yong Ungkapkan sempat Didekati Tim Tiongkok dan Jepang

JawaPos.com - Pelatih anyar Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengungkap bahwa dirinya sempat mendapat tawaran dari klub Tiongkok dan Jepang. Namun, ia memilih menerima pinangan dari Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- karena sudah cukup mengenal klub tersebut dengan baik.

Shin Tae-yong telah resmi diperkenalkan ke publik sebagai pelatih anyar Persija Jakarta pada 8 Juni 2026. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu diikat kontrak jangka panjang hingga 2029 mendatang.

Penunjukkan Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija Jakarta bisa dibilang cukup mengejutkan. Pasalnya, ia sudah cukup melekat dengan publik Tanah air karena pernah menangani Timnas Indonesia selama kurang lebih lima tahun lamanya.

Di balik penunjukkannya, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa sejatinya ia mendapat tawaran dari beberapa klub luar negeri, mulai dari Tiongkok hingga Jepang. Tapi, ia lebih memilih Persija Jakarta karena satu alasan yang realistis.

“Ada banyak alasan kenapa saya yakin memilih Persija. Sebelumnya memang ada beberapa klub dari negara lain seperti dari Tiongkok dan Jepang. Tapi akhirnya saya lebih memilih Persija karena saya sudah lebih mengenal sepak bola di sini (Indonesia),” ungkap Shin Tae-yong dalam kanal YouTube Persija TV, dikutip Senin (15/6/2026).

Shin Tae-yong menjelaskan, dirinya akan sulit beradaptasi jika harus mengambil tawaran dari klub Tiongkok karena tidak punya pengalaman melatih di negara tersebut. Maka itu, ia memilih Persija Jakarta karena sudah mengetahui dengan baik kultur sepak bola Indonesia.

“Jika saya ke Liga Tiongkok, akan lebih banyak kesulitan, misalnya saja saya baru disana dan tidak mengenal apa-apa. Tapi jika saya bergabung dengan Persija, saya akan datang ke tempat yang memang saya sudah kenal dengan baik,” terang Shin Tae-yong.