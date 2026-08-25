Tinggalkan Manchester City, Savinho Resmi Gabung Tottenham Hotspur

Tottenham unggul dalam perburuan Savinho dibanding AC Milan, tunggu keputusan Manchester City. (Istimewa)
JawaPos.com - Tottenham resmi mendatangkan penyerang sayap Savinho dari sesama klub Liga Inggris Manchester City pada bursa transfer pemain musim panas 2026.
Dikutip dari laman resmi klub, Selasa, pemain berkebangsaan Brasil tersebut akan menggunakan nomor punggung 17 bersama Tottenham.
Savinho mengaku senang bisa resmi berseragam Tottenham dan menilai kehadiran itu merupakan kesempatan luar biasa karena bermain untuk pelatih sekelas Roberto De Zerbi.
"Begitu berbicara dengan pelatih kepala, saya tahu saya harus datang. Dia mengatakan ingin membantu saya mencapai level tertinggi, dan saya yakin kami bisa mewujudkannya bersama-sama sebagai sebuah tim," ungkap Savinho.
Sementara itu, pelatih Tottenham Roberto De Zerbi mengatakan Savinho merupakan pemain yang akan memberikan energi, imajinasi dan kualitas di sektor sayap The Lilywhites.
Pelatih berkebangsaan Italia tersebut menambahkan Savinho adalah sosok pemain yang berani untuk menyerang para pemain bertahan ditambah kemampuan untuk mengubah jalannya pertandingan karena punya kreativitas.
"Kami sangat senang beliau bergabung dengan kami. Saya menantikan kesempatan untuk bekerja sama dengannya, membantunya terus berkembang, serta melihat bagaimana dia membawa kepribadian ke dalam tim," kata De Zerbi.
Meski telah resmi mengumumkan kedatangan Savinho, Tottenham tidak mengumumkan berapa lama durasi kontrak yang ditandatangani pemain tersebut dan berapa biaya transfer yang mereka keluarkan.
Menurut beberapa laporan, Savinho mendapatkan kontrak berdurasi empat tahun atau hingga Juni 2030.
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Jawa Pos
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