AS Roma Tumbangkan Fiorentina, Donyell Malen Hattrick dan Puji Paulo Dybala

Donyell Malen saat laga AS Roma melawan Fiorentina. (Dok. AS Roma)
JawaPos.com - AS Roma berhasil menumbangkan Fiorentina di laga perdana Liga Italia. Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Stadio Olimpico, Selasa (25/8).
Tiga gol berhasil dicetak Donyell Malen dalam kemenangan AS Roma. Gol-gol tersebut dilakukannya pada menit 27, 52, dan 60.
Menariknya, hattrick yang dicetak pemain 27 tahun tersebut semuanya dibantu dengan assist dari Paulo Dybala. Menyikapi hal itu, Donyell Malen memberikan pujian kepada rekan setimnya itu karena merupakan pemain yang paham pergerakannya.
"Saya merasa beruntung bisa bermain dengan pemain seperti dia. Dia memahami semua gerakan saya dan memungkinkan saya untuk mencetak gol," kata Donyell Malen kepada DAZN yang dikutip dari Tutto Mercato Web, Selasa (25/8).
Setelah berhasil mencetak hattrick, Malen ditanya tentang target golnya di musim ini. Pemain timnas Belanda tersebut menegaskan bahwa ia tidak memiliki angka pasti tentang gol yang bakal dicetaknya.
"Aku tidak mau memberikan angka pasti, kita lihat saja nanti," jawab Mallen.
Musim lalu, Malen berhasil mencetak 14 gol dan dua assist di Liga Italia. Melansir Transfermarkt, ia juga mencatatkan hattrick saat laga melawan Pisa pada April 2026.
Donyell Malen tajam saat menyerang
Donyell Malen bermain sebagai starter dan mencetak tiga gol. Ia bermain selama 68 menit dan digantikan oleh Santiago Castro.
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