Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 26 Agustus 2026 | 00.32 WIB

Angel Di María Hadapi Masa Depan Tidak Pasti Usai Rosario Central Tersingkir dari Copa Libertadores

Angel Di Maria (Bein Sports) - Image

Angel Di Maria (Bein Sports)

JawaPos.com – Ángel Di María belum memastikan masa depannya setelah Rosario Central tersingkir dari Copa Libertadores oleh Corinthians.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (24/8), Pemain berusia 38 tahun itu mengaku kecewa karena memiliki keinginan untuk terus bermain, tetapi hasil tersebut membuatnya perlu mempertimbangkan kembali langkah berikutnya.

Di María menegaskan bahwa dirinya belum mengambil keputusan untuk pensiun dan membutuhkan waktu untuk menentukan masa depan kariernya.

Rosario Central gagal membalikkan keadaan saat menghadapi Corinthians setelah tidak mampu memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencetak gol.

Di María menilai timnya seharusnya dapat mencetak satu atau dua gol dan berpeluang memenangkan pertandingan di kandang dengan selisih setidaknya satu gol.

Namun, kegagalan memaksimalkan peluang membuat Rosario Central harus mengakhiri perjalanan di kompetisi antarklub utama Amerika Selatan tersebut.

Ketidakpastian masa depan Di María terjadi setelah ia kembali ke Rosario Central, klub yang menjadi awal perjalanan profesionalnya sebelum berkarier di Eropa bersama Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, dan Juventus.

Bersama tim nasional Argentina, Di María juga meraih sejumlah gelar penting, termasuk Copa América, Finalissima, dan Piala Dunia FIFA 2022 setelah mencetak gol pada final melawan Prancis.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Di Maria Ejek Suporter Brasil, Pamer Tato Trofi Piala Dunia saat Rosario Central vs Corinthians - Image
Sepak Bola Dunia

Di Maria Ejek Suporter Brasil, Pamer Tato Trofi Piala Dunia saat Rosario Central vs Corinthians

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16.02 WIB

Angel Di Maria Yakin Lionel Messi Masih Mampu Bermain Selama Bertahun-tahun Lagi - Image
Sepak Bola

Angel Di Maria Yakin Lionel Messi Masih Mampu Bermain Selama Bertahun-tahun Lagi

Selasa, 28 Juli 2026 | 23.03 WIB

Angel Di Maria Ancam Perkarakan Wartawan Karena Tulis Pertengkaran Palsu dengan Istri - Image
Sepak Bola Dunia

Angel Di Maria Ancam Perkarakan Wartawan Karena Tulis Pertengkaran Palsu dengan Istri

Minggu, 29 Maret 2026 | 00.33 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore