Angel Di María Hadapi Masa Depan Tidak Pasti Usai Rosario Central Tersingkir dari Copa Libertadores

Angel Di Maria (Bein Sports)
JawaPos.com – Ángel Di María belum memastikan masa depannya setelah Rosario Central tersingkir dari Copa Libertadores oleh Corinthians.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (24/8), Pemain berusia 38 tahun itu mengaku kecewa karena memiliki keinginan untuk terus bermain, tetapi hasil tersebut membuatnya perlu mempertimbangkan kembali langkah berikutnya.
Di María menegaskan bahwa dirinya belum mengambil keputusan untuk pensiun dan membutuhkan waktu untuk menentukan masa depan kariernya.
Rosario Central gagal membalikkan keadaan saat menghadapi Corinthians setelah tidak mampu memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencetak gol.
Di María menilai timnya seharusnya dapat mencetak satu atau dua gol dan berpeluang memenangkan pertandingan di kandang dengan selisih setidaknya satu gol.
Namun, kegagalan memaksimalkan peluang membuat Rosario Central harus mengakhiri perjalanan di kompetisi antarklub utama Amerika Selatan tersebut.
Ketidakpastian masa depan Di María terjadi setelah ia kembali ke Rosario Central, klub yang menjadi awal perjalanan profesionalnya sebelum berkarier di Eropa bersama Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, dan Juventus.
Bersama tim nasional Argentina, Di María juga meraih sejumlah gelar penting, termasuk Copa América, Finalissima, dan Piala Dunia FIFA 2022 setelah mencetak gol pada final melawan Prancis.
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Jawa Pos
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