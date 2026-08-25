Fabrizio Romano: Arsenal Masih Punya Peluang Datangkan Julian Alvarez

Julian Alvarez. (@juliaanalvarez/Instagram)
JawaPos.com - Arsenal ternyata belum sepenuhnya keluar dari persaingan untuk mendapatkan Julian Alvarez.
Melansir Give Me Sport, menurut Fabrizio Romano, The Gunners masih memantau situasi penyerang Atletico Madrid tersebut dan secara internal percaya mereka mampu membiayai transfer bernilai besar.
Namun, ada dua situasi penting yang harus terjadi agar transfer tersebut benar-benar terbuka.
Arsenal Masih Mengamati Situasi Alvarez
Mikel Arteta masih menginginkan tambahan pemain berkualitas di lini serang. Arsenal sebelumnya telah dikaitkan dengan sejumlah nama, tetapi transfer Morgan Rogers gagal terwujud setelah Chelsea memenangkan persaingan, sementara Bradley Barcola juga semakin sulit didapatkan.
Alvarez menjadi opsi yang jauh lebih rumit. Atletico Madrid berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak ingin melepas pemain Argentina tersebut, terutama ke Barcelona yang disebut sebagai klub impiannya.
Situasi bahkan semakin panas setelah Alvarez mendapat cemoohan dari pendukung Atletico dalam pertandingan terbaru. Sang pemain masuk sebagai pemain pengganti, tetapi tidak memberikan dampak besar sebelum meninggalkan lapangan sementara rekan-rekannya masih menyapa para suporter.
Romano melihat perkembangan tersebut sebagai sesuatu yang perlu dipantau hingga akhir bursa transfer.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti