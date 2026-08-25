Fabrizio Romano: Arsenal Masih Punya Peluang Datangkan Julian Alvarez

JawaPos.com - Arsenal ternyata belum sepenuhnya keluar dari persaingan untuk mendapatkan Julian Alvarez.

Melansir Give Me Sport, menurut Fabrizio Romano, The Gunners masih memantau situasi penyerang Atletico Madrid tersebut dan secara internal percaya mereka mampu membiayai transfer bernilai besar.

Namun, ada dua situasi penting yang harus terjadi agar transfer tersebut benar-benar terbuka.

Arsenal Masih Mengamati Situasi Alvarez

Mikel Arteta masih menginginkan tambahan pemain berkualitas di lini serang. Arsenal sebelumnya telah dikaitkan dengan sejumlah nama, tetapi transfer Morgan Rogers gagal terwujud setelah Chelsea memenangkan persaingan, sementara Bradley Barcola juga semakin sulit didapatkan.

Alvarez menjadi opsi yang jauh lebih rumit. Atletico Madrid berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak ingin melepas pemain Argentina tersebut, terutama ke Barcelona yang disebut sebagai klub impiannya.

Situasi bahkan semakin panas setelah Alvarez mendapat cemoohan dari pendukung Atletico dalam pertandingan terbaru. Sang pemain masuk sebagai pemain pengganti, tetapi tidak memberikan dampak besar sebelum meninggalkan lapangan sementara rekan-rekannya masih menyapa para suporter.