Fabrizio Romano Isyaratkan Tak Lama Lagi Tinggalkan Dunia Transfer, Ini Rencana Berikutnya

JawaPos.com - Fabrizio Romano membuat kejutan di tengah panasnya bursa transfer musim panas 2026. Jurnalis asal Italia tersebut memberikan sinyal bahwa dirinya tidak akan terus menjalani aktivitas di industri transfer dengan cara yang sama seperti sekarang.

Isyarat tersebut disampaikan Fabrizio Romano melalui unggahan di LinkedIn. Dalam tulisannya, pria berusia 33 tahun itu mengungkapkan bahwa sudah waktunya mengubah pendekatan dan cara pandangnya dalam menjalankan pekerjaan.

Romano belum secara terang-terangan mengatakan akan pensiun dari dunia sepak bola. Namun, pernyataannya membuat masa depan salah satu jurnalis transfer paling terkenal di dunia mulai menjadi perhatian.

“Saya mungkin tidak akan melanjutkan di industri pasar transfer seperti yang saya lakukan sekarang untuk waktu yang lebih lama. Sudah waktunya mengubah pendekatan dan cara pandang,” tulis Romano.

Ia juga menyebut perubahan tersebut baru akan dibahas lebih lanjut setelah bursa transfer musim panas berakhir. Artinya, Romano masih akan menjalankan aktivitasnya seperti biasa hingga jendela transfer ditutup.

Selama bertahun-tahun, Romano memang dikenal sebagai salah satu jurnalis yang paling aktif memburu kabar perpindahan pemain. Namanya bahkan hampir selalu muncul ketika ada transfer besar yang sedang berlangsung.

Baca Juga:Fabrizio Romano Sebut Arsenal bakal Tawarkan Perpanjangan Kontrak Mikel Arteta

Ciri khasnya adalah kalimat “Here we go!” yang digunakan ketika sebuah transfer sudah mencapai tahap final. Unggahan tersebut kemudian menjadi salah satu penanda yang paling dikenal oleh penggemar sepak bola di media sosial.

Pada musim panas 2026, Romano kembali mendapatkan sejumlah informasi eksklusif. Salah satu yang paling mengejutkan adalah kepindahan Ronald Araujo dari Barcelona ke Liverpool dengan status pinjaman.