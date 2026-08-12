Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 12 Agustus 2026 | 17.54 WIB

Fabrizio Romano Isyaratkan Tak Lama Lagi Tinggalkan Dunia Transfer, Ini Rencana Berikutnya

Fabrizio Romano. (X Fabrizio Romano) - Image

Fabrizio Romano. (X Fabrizio Romano)

JawaPos.com - Fabrizio Romano membuat kejutan di tengah panasnya bursa transfer musim panas 2026. Jurnalis asal Italia tersebut memberikan sinyal bahwa dirinya tidak akan terus menjalani aktivitas di industri transfer dengan cara yang sama seperti sekarang.

Isyarat tersebut disampaikan Fabrizio Romano melalui unggahan di LinkedIn. Dalam tulisannya, pria berusia 33 tahun itu mengungkapkan bahwa sudah waktunya mengubah pendekatan dan cara pandangnya dalam menjalankan pekerjaan.

Romano belum secara terang-terangan mengatakan akan pensiun dari dunia sepak bola. Namun, pernyataannya membuat masa depan salah satu jurnalis transfer paling terkenal di dunia mulai menjadi perhatian.

“Saya mungkin tidak akan melanjutkan di industri pasar transfer seperti yang saya lakukan sekarang untuk waktu yang lebih lama. Sudah waktunya mengubah pendekatan dan cara pandang,” tulis Romano.

Ia juga menyebut perubahan tersebut baru akan dibahas lebih lanjut setelah bursa transfer musim panas berakhir. Artinya, Romano masih akan menjalankan aktivitasnya seperti biasa hingga jendela transfer ditutup.

Selama bertahun-tahun, Romano memang dikenal sebagai salah satu jurnalis yang paling aktif memburu kabar perpindahan pemain. Namanya bahkan hampir selalu muncul ketika ada transfer besar yang sedang berlangsung.

Ciri khasnya adalah kalimat “Here we go!” yang digunakan ketika sebuah transfer sudah mencapai tahap final. Unggahan tersebut kemudian menjadi salah satu penanda yang paling dikenal oleh penggemar sepak bola di media sosial.

Pada musim panas 2026, Romano kembali mendapatkan sejumlah informasi eksklusif. Salah satu yang paling mengejutkan adalah kepindahan Ronald Araujo dari Barcelona ke Liverpool dengan status pinjaman.

Kabar tersebut menjadi perhatian karena Araujo merupakan salah satu pemain penting Barcelona. Romano menyebut unggahan mengenai transfer tersebut mendapat respons sangat besar dari pengguna media sosial.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Perang Jurnalis Transfer Pecah, Fabrizio Romano dan Plettenberg Berdebat Soal Yan Diomande - Image
Sepak Bola Dunia

Perang Jurnalis Transfer Pecah, Fabrizio Romano dan Plettenberg Berdebat Soal Yan Diomande

Selasa, 28 Juli 2026 | 15.11 WIB

Fabrizio Romano Sebut Arsenal bakal Tawarkan Perpanjangan Kontrak Mikel Arteta - Image
Sepak Bola Dunia

Fabrizio Romano Sebut Arsenal bakal Tawarkan Perpanjangan Kontrak Mikel Arteta

Selasa, 12 Mei 2026 | 23.17 WIB

Fabrizio Romano Sebut Newcastle Menyadari Keinginan Sandro Tonali untuk Pergi - Image
Sepak Bola Dunia

Fabrizio Romano Sebut Newcastle Menyadari Keinginan Sandro Tonali untuk Pergi

Rabu, 1 April 2026 | 01.15 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore