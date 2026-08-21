Prediksi Skor Athletic Bilbao vs Sevilla di Liga Spanyol 2026/2027: Los Leones Diunggulkan Menang

JawaPos.com — Athletic Bilbao diprediksi meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Sevilla pada pekan kedua Liga Spanyol 2026/2027 di San Mames, Sabtu (22/8/2026).

Pertandingan ini menjadi laga perdana Athletic Bilbao musim ini setelah pertandingan pekan pembuka mereka ditunda. Sebaliknya, Sevilla datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Rayo Vallecano yang membawa mereka menempati posisi keempat klasemen sementara.

Athletic Bilbao memiliki motivasi besar untuk mengawali musim dengan hasil positif di hadapan pendukung sendiri.

Los Leones perlu memperbaiki performa setelah musim lalu hanya finis di peringkat ke-12 dengan 45 poin dari 38 pertandingan. Mereka hanya unggul tiga poin dari Mallorca yang berada di zona degradasi.

Persiapan pramusim Athletic Bilbao sebenarnya berjalan cukup menjanjikan. Mereka mengalahkan CD Derio 3-0, Leioa 11-0, Racing Santander 3-0, dan Burgos 3-0.

Namun, dua pertandingan terakhir memberikan hasil berbeda. Athletic Bilbao kalah 3-1 dari Marseille sebelum kembali takluk 1-0 dari Atalanta.

Duel melawan Sevilla menjadi kesempatan bagi tim asuhan Edin Terzic untuk menunjukkan kesiapan setelah melewati rangkaian pramusim tersebut.

Sevilla juga memasuki musim baru setelah melewati kompetisi yang kurang memuaskan. Tim Andalusia itu finis di peringkat ke-13 musim lalu dengan 43 poin, hanya satu angka di atas zona degradasi.

Namun, Sevilla mengawali musim ini dengan kemenangan. Mereka bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Rayo Vallecano 2-1 di Ramon Sanchez Pizjuan.