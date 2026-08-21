Prediksi Lengkap Arsenal vs Coventry: Saka-Rice Siap Tampil, Arteta Punya Masalah di Lini Belakang

JawaPos.com — Arsenal mendapat tambahan kekuatan jelang menghadapi Coventry City pada pekan pertama Liga Inggris 2026/2027 di Emirates Stadium, Sabtu (22/8) pukul 02.00 WIB. Bukayo Saka dan Declan Rice dipastikan siap tampil setelah sebelumnya bermain sebagai pemain pengganti saat menghadapi Manchester City.

Pelatih Arsenal Mikel Arteta memastikan kedua pemain tersebut siap diturunkan. Kehadiran Saka dan Rice menjadi tambahan penting bagi The Gunners untuk menghadapi Coventry City.

"Mereka siap terlibat, ya," tegas Arteta dalam jumpa pers yang dikutip dari laman resmi Arsenal, Jumat (21/8).

Selain Saka dan Rice, Arteta juga memantau perkembangan gelandang anyar Arsenal, Bruno Guimaraes. Pemain asal Brasil tersebut tampil pada babak pertama saat menghadapi Manchester City dan dinilai mulai beradaptasi dengan baik.

"Mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Dia berkembang dengan sangat baik, tapi mari kita lihat penampilannya besok," kata Arteta.

Namun, Arsenal masih menghadapi persoalan di lini belakang. Jurrien Timber belum bisa dimainkan, sedangkan William Saliba juga masih menepi setelah mengalami cedera punggung saat membela Timnas Prancis pada Piala Dunia 2026.

"[Dia akan kembali] dalam beberapa minggu ke depan, dia belum berlatih bersama grup. Kami memiliki masalah yang sangat spesifik di lini belakang, terutama dengan cedera jangka panjang Wilo. Kami sedang berusaha memperkuat area tersebut. Kapan pun kami siap, kami akan mengumumkan sesuatu," jelas Arteta.

Absennya sejumlah pemain membuat kedalaman skuad menjadi perhatian Arteta. Pelatih asal Spanyol itu ingin memiliki banyak opsi karena Arsenal akan menghadapi jadwal panjang di berbagai kompetisi musim ini.

Menurut Arteta, pengalaman menghadapi sejumlah masalah cedera pada musim sebelumnya menjadi pelajaran penting. Karena itu, ia menilai kedalaman skuad sangat diperlukan agar Arsenal mampu menjaga konsistensi sepanjang musim.