Patrick Vieira Resmi Ditunjuk sebagai Kepala Pelatih Senegal usai Kekecewaan di Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Patrick Vieira resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal setelah kegagalan Singa Teranga memenuhi ekspektasi pada Piala Dunia 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (20/8), Vieira menggantikan Pape Thiaw yang masa jabatannya berakhir setelah Senegal menelan tiga kekalahan dalam empat pertandingan selama turnamen.

Penunjukan tersebut menjadi babak baru bagi Vieira karena untuk pertama kalinya dalam karier manajerialnya ia akan menangani tim nasional negara kelahirannya.

Vieira kembali ke dunia kepelatihan setelah meninggalkan Genoa pada November lalu dan sebelumnya memiliki pengalaman menangani New York City FC, Nice, Crystal Palace, serta Strasbourg.

Sebelum menjadi pelatih, pria berusia 50 tahun itu dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik generasinya setelah memperkuat Arsenal dan memenangkan tiga gelar Liga Premier.

Vieira juga mencatatkan 107 penampilan bersama tim nasional Prancis serta menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Piala Dunia 1998 dan Euro 2000.

Tugas Vieira tidak hanya memulihkan performa Senegal setelah Piala Dunia 2026, tetapi juga menghadapi situasi di luar lapangan yang masih bergejolak akibat kontroversi final Piala Afrika melawan Maroko.

Dewan banding Konfederasi Sepak Bola Afrika sebelumnya memberikan kemenangan 3-0 kepada Maroko setelah pertandingan tersebut diwarnai protes dan penundaan, sedangkan Senegal kini membawa perkara itu ke Pengadilan Arbitrase Olahraga.