Performa Paul Pogba Tidak Sesuai Harapan, CEO AS Monaco Thiago Scuro Buka Peluang Transfer

JawaPos.com - CEO AS Monaco Thiago Scuro mengakui bahwa masa depan Paul Pogba di klub masih belum pasti setelah performa sang pemain dinilai belum memenuhi ekspektasi pada musim pertamanya bersama tim Ligue 1 itu. Pogba bergabung dengan AS Monaco pada Juni 2025 usai menjalani sanksi larangan bermain selama 18 bulan akibat kasus doping.

Gelandang yang pernah memperkuat Manchester United dan Juventus itu menandatangani kontrak berdurasi dua tahun, tetapi saat ini muncul keraguan apakah Pogba akan menyelesaikan masa kontraknya hingga akhir. Pasalnya, sepanjang musim lalu, Pogba hanya tampil dalam enam pertandingan dengan lima di antaranya sebagai pemain pengganti.

Dilansir dari ESPN, minimnya kontribusi tersebut tidak lepas dari serangkaian cedera yang terus menghambatnya dalam 12 bulan terakhir. Pogba bahkan baru menjalani debut bersama Monaco pada November 2025, meski telah bergabung sejak awal musim panas. Selain itu, cedera betis juga sempat membuatnya absen selama satu bulan.

Dalam konferensi pers, Scuro menyebut kemungkinan kepergian Pogba tetap terbuka. “Mungkin dia akan pergi, ya, mungkin dia akan tetap di sini, ya,” ujarnya. Scuro menegaskan bahwa situasi Pogba cukup kompleks, meskipun hubungan antara pemain dan klub tetap berjalan baik. Thiago Scuro juga menyoroti sikap positif Pogba sejak awal bergabung, termasuk kontribusinya dalam membantu perkembangan pemain muda di dalam tim.

“Ketika pertama kali datang, dia sangat positif, bekerja keras, dan membantu pemain muda. Namun, faktanya proyek yang kami rencanakan musim lalu tidak berjalan sesuai harapan. Ekspektasi kami saat memulai proyek di musim panas berbeda dengan apa yang terjadi,” jelas Scuro.

Lebih lanjut, CEO AS Monaco itu menekankan bahwa evaluasi terhadap Pogba akan dilakukan secara menyeluruh, terutama terkait kondisi fisik dan performa teknisnya selama masa persiapan musim panas.

“Kami harus bersikap adil terhadapnya, melihat bagaimana persiapannya setiap minggu, bagaimana perkembangan fisik dan teknisnya. Setelah itu, keputusan ada di tangan pelatih, apakah dia akan mendapatkan waktu bermain atau tidak,” tambahnya.

Scuro juga menegaskan bahwa keputusan akhir akan sangat bergantung pada performa Pogba ke depan. Scuro membuka kemungkinan adanya pembicaraan lebih lanjut jika tujuan pemain dan klub tidak lagi sejalan.