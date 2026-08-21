Manchester United Hadapi Hull City di Pekan Perdana, Michael Carrick Tolak Anggapan Laga Mudah

Pelatih Manchester United, Michael Carrick. (Istimewa)
JawaPos.com - Manchester United akan memulai perjalanan di Premier League 2026/27 dengan menghadapi Hull City. Meski berstatus tim promosi, Hull bukan lawan yang dianggap enteng oleh pelatih Michael Carrick.
Manchester United dijadwalkan bertandang ke MKM Stadium, markas Hull City, pada Sabtu (22/8) siang waktu setempat. Laga tersebut menjadi pertandingan pertama Carrick dalam satu musim penuh sebagai pelatih Setan Merah.
Sebelum kompetisi dimulai, muncul anggapan bahwa Manchester United mendapat keuntungan karena dua lawan pertama mereka merupakan tim yang baru promosi. Setelah menghadapi Hull, United akan menjamu Ipswich Town pada pekan berikutnya.
Carrick langsung membantah pandangan tersebut. Menurutnya, menghadapi tim promosi di awal musim justru bisa menjadi pertandingan yang menyulitkan, terlebih Manchester United harus bermain di kandang Hull.
"Di liga ini tidak ada istilah awal yang menguntungkan. Saya pikir ini awal yang sulit," ujar Carrick.
Pelatih asal Inggris itu memahami betul karakter pertandingan melawan tim yang baru naik kasta. Hull mendapatkan tiket Premier League setelah memenangkan play-off Championship dan kembali ke kasta tertinggi untuk pertama kalinya sejak 2017.
"Saya pernah terlibat dalam pertandingan seperti ini sebelumnya. Saya sangat sadar dengan apa yang dipertaruhkan dan apa yang akan mereka berikan kepada kami pada Sabtu," lanjutnya.
Hull juga tidak sekadar datang sebagai tim promosi. Klub tersebut telah menghabiskan sekitar 83,5 juta poundsterling di bursa transfer musim panas. Ipswich bahkan telah mengeluarkan lebih dari 100 juta poundsterling untuk memperkuat skuad.
Meski demikian, kedua klub masih dipandang sebagai kandidat yang akan berjuang menghindari degradasi. Carrick menilai status tersebut tidak mengubah tingkat kesulitan pertandingan.
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Jawa Pos
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