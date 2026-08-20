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Aprillia JP
Jumat, 21 Agustus 2026 | 04.15 WIB

Alessandro Circati ke Benfica, Pecahkan Rekor Transfer Pemain Australia

Alessandro Circati resmi pindah dari Parma ke Benfica dengan nilai transfer sekitar EUR20 juta, menjadi pemain Australia termahal. (Dok. Benfica) - Image

Alessandro Circati resmi pindah dari Parma ke Benfica dengan nilai transfer sekitar EUR20 juta, menjadi pemain Australia termahal. (Dok. Benfica)

JawaPos.com - Alessandro Circati resmi meninggalkan Parma dan bergabung dengan Benfica pada bursa transfer musim panas 2026.

Bek Timnas Australia berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 sekaligus mencatatkan rekor sebagai pemain Australia termahal.

Benfica mendatangkan Circati dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai EUR20 juta atau sekitar Rp415 miliar, ditambah bonus.

Angka tersebut membuat Circati melewati rekor transfer pemain Australia sebelumnya.

Kepindahan Circati sebenarnya sudah mencuat sejak Selasa (18/8), ketika negosiasi Benfica dan Parma dikabarkan memasuki tahap lanjutan. Kesepakatan akhirnya rampung sebelum Benfica mengumumkan Circati sebagai pemain anyar pada Rabu (19/8).

Menurut laporan yang dikutip sejumlah media, nilai transfernya mencapai EUR20 juta plus bonus. Dengan nominal tersebut, Circati melewati rekor Harry Souttar yang sebelumnya menjadi pemain Australia termahal setelah pindah dari Stoke City ke Leicester City pada Januari 2023.

Circati datang ke Benfica setelah menjalani musim impresif bersama Parma.

Pada musim 2025/2026, ia tampil dalam 33 pertandingan dan menjadi salah satu pemain penting di lini belakang klub Italia tersebut. Benfica juga mencatat bahwa Circati tampil dalam seluruh empat pertandingan Australia di Piala Dunia 2026.

Performa tersebut semakin memperkuat reputasi Circati sebagai salah satu bek muda Australia yang paling menjanjikan. Sebelum akhirnya memilih Benfica, namanya sempat dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa.

Circati juga memiliki catatan khusus bersama Timnas Australia. Pada 2025, ia menjadi kapten termuda Socceroos sejak 1981. Saat itu, ia dipercaya memimpin Australia dalam laga persahabatan melawan Selandia Baru.

Editor: Hendra
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