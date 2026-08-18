Chelsea Buka Harga Pedro Neto di £100 Juta, Manchester City hingga Al-Hilal Jadi Peminat

JawaPos.com - Chelsea memasang harga tinggi untuk Pedro Neto di bursa transfer musim panas 2026. Winger asal Portugal itu kabarnya baru akan dilepas jika ada klub yang bersedia membayar mendekati £100 juta.

Banderol tersebut tentu bukan angka kecil. Jika dikonversikan ke rupiah, nilainya berada di kisaran Rp2 triliun. Namun, Chelsea tampaknya memiliki alasan kuat untuk menetapkan harga tersebut.

Neto masih masuk dalam rencana tim besutan Xabi Alonso. Pemain berusia 26 tahun itu juga menjadi salah satu winger dengan penampilan paling konsisten bagi Chelsea pada musim lalu.

Baca Juga:Chelsea Mulai Mempertimbangkan Penjualan untuk Enzo Fernandez

Sepanjang musim 2025/26, Neto mencatatkan lima gol dan enam assist di Premier League. Statistik tersebut memang belum bisa dikategorikan luar biasa untuk pemain dengan harga mendekati £100 juta.

Meski begitu, harga pemain sayap di bursa transfer saat ini memang sedang tinggi. Manchester City, misalnya, dikabarkan meminta sekitar £85 juta untuk Savinho.

Angka tersebut cukup menarik jika dibandingkan dengan catatan Savinho musim lalu. Pemain Brasil itu hanya membukukan satu gol dan dua assist di Premier League.

Ada pula Yan Diomande yang pindah dari RB Leipzig ke Real Madrid dengan nilai transfer yang bisa mencapai £120 juta. Sementara Bradley Barcola disebut memiliki valuasi lebih dari £100 juta di Paris Saint-Germain.

Situasi tersebut membuat harga Pedro Neto tidak lagi terlihat terlalu mengejutkan. Chelsea pun merasa memiliki alasan untuk mempertahankan banderol tinggi tersebut.