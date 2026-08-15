Chelsea Mulai Mempertimbangkan Penjualan untuk Enzo Fernandez

Enzo Fernandez (Flashscore)
JawaPos.com – Chelsea mulai mempertimbangkan gelandang Monaco, Lamine Camara, sebagai salah satu target baru di lini tengah ketika masa depan Enzo Fernández masih belum pasti.
Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (14/8), Klub London tersebut telah melakukan pendekatan kepada pemain internasional Senegal itu mengenai kemungkinan mengajukan tawaran pada bursa transfer musim panas.
Camara disebut tertarik bergabung dengan Chelsea dan lebih memilih klub besar yang memiliki ambisi bersaing di level tertinggi Liga Primer Inggris.
Chelsea memberi Manchester City waktu hingga akhir pekan untuk melakukan pendekatan terhadap Fernández, yang masa depannya dapat menentukan langkah klub dalam mendatangkan gelandang baru.
Jika Fernández meninggalkan Stamford Bridge, Chelsea berpotensi memiliki ruang untuk merekrut pemain tengah tambahan dan Camara menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan.
Selain Camara, Chelsea juga mengevaluasi gelandang Liga Primer Inggris, Alex Scott dan Adam Wharton, sehingga persaingan untuk mendapatkan posisi tersebut semakin terbuka.
Camara, 22 tahun, bergabung dengan Monaco dari Metz pada 2024 dan berkembang menjadi salah satu gelandang muda yang diperhitungkan di Eropa.
Crystal Palace sebelumnya mengajukan tawaran EUR 50 juta atau sekitar Rp950 miliar, tetapi Camara dilaporkan lebih tertarik menunggu kesempatan bergabung dengan klub yang memiliki reputasi dan ambisi lebih besar.
Dengan Manchester United juga dikaitkan dengannya, Chelsea kini menjadi salah satu tujuan yang paling berpeluang bagi Camara apabila klub tersebut memutuskan untuk memperkuat lini tengahnya.
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Jawa Pos
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