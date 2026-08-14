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Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 14 Agustus 2026 | 13.10 WIB

Bek Manchester United Noussair Mazraoui Komentari Performa Youri Tielemans dan Andrey Santos

Bek Manchester United Noussair Mazraoui di laga melawan Leeds United. (Dok. Manchester United) - Image

Bek Manchester United Noussair Mazraoui di laga melawan Leeds United. (Dok. Manchester United)

JawaPos.com - Noussair Mazraoui beri komentar pada permainan rekan barunya, Youri Tielemans dan Andrey Santos, pada laga kemenangan Manchester United melawan Leeds United. Laga Derby Mawar yang berakhir dengan skor 1-1 (penalti 5-4) tersebut dimainkan di Croke Park, Irlandia, Kamis (13/8).

Pada laga tersebut, Youri Tielemans dan Andrey Santos diberikan menit bermain. Sebagai rekan setimnya, Noussair Mazraoui menilai mereka sudah beradaptasi dengan Baik.

"Mereka sudah beradaptasi dengan sangat baik. Kami memiliki kelompok pemain yang bagus - sangat santai, dan saya pikir kami memiliki pemain yang memberikan perasaan ini kepada para pemain baru. Anda bisa langsung melihatnya dari kualitas yang mereka tunjukkan dalam pertandingan," kata Noussair Mazraoui yang dikutip laman resmi Manchester United, Kamis (13/8).

Selain pemain baru, Mazraoui juga memuji permainan para pemain muda. Bek timnas Maroko tersebut berharap mereka bisa mendapatkan pengalaman dan menunjukkan kualitasnya di Manchester United.

"Luar biasa. Mereka bermain sangat bagus. Saya memberi mereka pujian dalam wawancara terakhir saya, jadi saya tidak akan menyebutkan nama, itu akan terlalu berlebihan! Pengalaman yang akan mereka dapatkan dari pertandingan seperti ini akan sangat membantu mereka di masa depan, dan saya harap ini memberi mereka lebih banyak semangat untuk menunjukkan bahwa mereka pantas berada di sini," puji Mazraoui.

Setelah Leeds United, Manchester United menghadapi laga persahabatan terakhir melawan AC Milan. Bagi Mazraoui, laga tersebut juga akan menjadi reuni para pemain Setan Merah melawan mantan pelatihnya, Ruben Amorim.

"Ini pertandingan besar melawan tim besar. Tentu saja, kita semua mengenal Ruben [Amorim], jadi akan menyenangkan untuk bertemu lagi," ucap pemain 28 tahun itu.

Di sisi lain, Mazraoui membicarakan kondisi fisiknya yang sudah mulai membaik setelah membela timnas Maroko di Piala Dunia 2026. Pemain nomor punggung 3 tersebut memastikan bahwa ia siap menghadapi musim ini.

"Saya rasa Anda tidak akan kehilangan banyak hal jika libur tiga minggu. Saya sudah memainkan banyak pertandingan di Piala Dunia, jadi secara fisik, saya tidak terlalu jauh dari level terbaik saya. Saya merasa segar dan siap memulai musim baru," ucap Noussair Mazraoui.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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