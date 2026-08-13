Jose Mourinho Bongkar Kisah Konflik dengan Iker Casillas di Real Madrid

JawaPos.com - Jose Mourinho kembali membuka cerita tentang masa sulitnya saat menangani Real Madrid, ditambah konfliknya dengan kiper Iker Casillas.

Dalam dokumenter terbaru yang tayang di Netflix, pelatih asal Portugal itu mengungkap bagaimana hubungannya dengan Iker Casillas mulai retak hingga akhirnya memengaruhi suasana ruang ganti Los Blancos.

Mourinho menangani Real Madrid pada 2010 hingga 2013. Ia datang dengan reputasi besar setelah sukses membawa Inter Milan meraih treble pada musim sebelumnya. Di Madrid, Mourinho langsung menemukan skuad yang menurutnya memiliki kualitas luar biasa.

Salah satu pemain terpenting di tim tersebut adalah Casillas. Kiper asal Spanyol itu bukan hanya berstatus kapten, tetapi juga menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di ruang ganti.

Namun, Mourinho mengaku sejak awal sudah melihat sesuatu yang tidak beres dari sisi mentalitas pemain. Ia kemudian menceritakan tiga percakapan pertamanya dengan Casillas setelah tiba di Madrid.

Dalam percakapan pertama, Casillas disebut meminta tambahan waktu libur bagi para pemain yang sedang memperkuat tim nasional. Pada kesempatan berikutnya, sang kapten meminta jadwal latihan diundur satu jam karena lalu lintas di Madrid.

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Permintaan ketiga berkaitan dengan kebiasaan sebelum pertandingan. Casillas menyampaikan bahwa para pemain tidak ingin pergi ke hotel dan lebih memilih berkumpul pada hari pertandingan sebelum langsung menuju stadion.

Dari tiga kejadian tersebut, Mourinho merasa mendapatkan gambaran mengenai kondisi skuad yang ia warisi.