Jude Bellingham: Seperti Mimpi Bisa Dilatih Mourinho!

Jude Bellingham (Instagram @judebellingham)
JawaPos.com - Gelandang Real Madrid Jude Bellingham mengaku mimpinya menjadi kenyataan bisa dilatih oleh Jose Mourinho.
Gelandang tim nasional Inggris tersebut mengatakan telah mempunyai koneksi dengan Mourinho dan tidak sabar menyambut musim baru di bawah asuhan pelatih asal Portugal tersebut.
"Saya merasa seperti sudah mempunyai ikatan kuat dengan dia (Mourinho), dan ini adalah sebuah mimpi untuk saya bisa bekerja sama dengan pelatih seperti Mourinho," ujar Bellingham dikutip dari laman resmi klub, Jumat.
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Bellingham baru saja kembali ke pemusatan latihan Real Madrid di Valdebebas, Madrid, setelah menjalani libur musim panas setelah Piala Dunia 2026.
Mantan gelandang Borussia Dortmund tersebut mengatakan bahwa ia kini sudah dalam kondisi yang siap seratus persen untuk memberikan kontribusi terbaiknya kepada Los Blancos.
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"Saat ini saya merasa sedikit lebih dewasa dan memperoleh banyak pengalaman. Saya memperoleh perasaan yang baik dengan musim ini setelah penandatanganan pemain dan pelatih baru," ungkap Bellingham mengenai kondisi Real Madrid saat ini.
Pemain asal Birmingham ini diproyeksikan akan menjalani pertandingan pramusim kala El Real akan menjamu Schalke 04 pada pertandingan pramusim yang berlangsung pada 16 Agustus mendatang.
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