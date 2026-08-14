Jude Bellingham: Seperti Mimpi Bisa Dilatih Mourinho!

Gelandang tim nasional Inggris tersebut mengatakan telah mempunyai koneksi dengan Mourinho dan tidak sabar menyambut musim baru di bawah asuhan pelatih asal Portugal tersebut.

"Saya merasa seperti sudah mempunyai ikatan kuat dengan dia (Mourinho), dan ini adalah sebuah mimpi untuk saya bisa bekerja sama dengan pelatih seperti Mourinho," ujar Bellingham dikutip dari laman resmi klub, Jumat.

Bellingham baru saja kembali ke pemusatan latihan Real Madrid di Valdebebas, Madrid, setelah menjalani libur musim panas setelah Piala Dunia 2026.

Mantan gelandang Borussia Dortmund tersebut mengatakan bahwa ia kini sudah dalam kondisi yang siap seratus persen untuk memberikan kontribusi terbaiknya kepada Los Blancos.

"Saat ini saya merasa sedikit lebih dewasa dan memperoleh banyak pengalaman. Saya memperoleh perasaan yang baik dengan musim ini setelah penandatanganan pemain dan pelatih baru," ungkap Bellingham mengenai kondisi Real Madrid saat ini.