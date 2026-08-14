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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01.33 WIB

Memphis Depay Resmi Dilepas Corinthians di Tengah Perselisihan Perpanjangan Kontrak

Memphis Depay (Bein Sports) - Image

Memphis Depay (Bein Sports)

JawaPos.com – Memphis Depay resmi dilepas Corinthians setelah klub Brasil tersebut memutuskan tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada musim panas ini.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (13/8), Keputusan itu memicu perselisihan karena Depay mengklaim bahwa kesepakatan perpanjangan sebelumnya telah disetujui oleh presiden serta sejumlah departemen klub.

Depay bergabung dengan Corinthians sebagai pemain bebas transfer pada 2024 dan mencatatkan 20 gol dalam 79 penampilan selama dua musim.

Pemain berusia 32 tahun tersebut turut membantu Corinthians meraih Copa do Brasil, Paulistão, dan Supercopa do Brasil sebelum akhirnya harus meninggalkan klub.

Depay menyatakan bahwa perubahan keputusan Corinthians merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan mengatakan dirinya akan mengambil langkah untuk melindungi kepentingannya.

Sementara itu, Corinthians menegaskan bahwa keputusan melepas pemain asal Belanda tersebut semata-mata disebabkan kondisi keuangan klub dan kebutuhan menjaga pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab.

Corinthians mengakui kontribusi Depay selama memperkuat klub, tetapi menilai kondisi finansial menjadi pertimbangan utama dalam menentukan masa depannya.

Presiden Corinthians, Osmar Stabile, dijadwalkan memberikan penjelasan melalui konferensi pers dalam beberapa hari mendatang untuk menjelaskan perselisihan terkait gagalnya perpanjangan kontrak Depay.

Editor: Novia Tri Astuti
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