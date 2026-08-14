Barcelona Ambisius Datangkan Rodri dengan Meningkatkan Tawaran Menjadi Rp 1,16 Milliar

Rodri (Bein Sports)
JawaPos.com – Barcelona dilaporkan meningkatkan tawarannya untuk mendatangkan gelandang Manchester City, Rodri, dengan mengajukan proposal baru senilai EUR 60 juta atau sekitar Rp1,16 triliun.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (13/8), Tawaran tersebut meningkat dari proposal awal sebesar EUR 50 juta atau sekitar Rp965 miliar yang sebelumnya ditolak Manchester City, meskipun nilainya masih di bawah harga yang ditetapkan klub Inggris tersebut.
Manchester City diyakini membanderol Rodri sekitar EUR 80 juta atau sekitar Rp1,54 triliun, tetapi Barcelona berharap kedua klub dapat mencapai kesepakatan di kisaran EUR 70 juta atau sekitar Rp1,35 triliun ditambah bonus.
Negosiasi berpotensi berlanjut melalui pembicaraan antara jajaran eksekutif olahraga kedua klub, sementara situasi kontrak Rodri yang berlaku hingga 2027 dapat menjadi faktor penting dalam menentukan masa depannya.
Barcelona menjadikan Rodri sebagai salah satu target utama karena gelandang berusia 30 tahun tersebut dinilai mampu memberikan keseimbangan, kontrol, dan pengalaman bagi lini tengah asuhan Hansi Flick.
Kemampuan Rodri mengatur tempo permainan, membaca ruang, serta beroperasi sebagai gelandang bertahan tunggal dianggap dapat memperkuat struktur permainan Barcelona sekaligus memberikan kebebasan lebih besar kepada pemain ofensif.
Namun, Barcelona masih menghadapi tantangan finansial karena harus menyediakan ruang dalam anggaran gaji untuk mewujudkan transfer tersebut, termasuk mempertimbangkan masa depan Frenkie de Jong.
Untuk sementara Rodri masih berstatus pemain Manchester City, tetapi peningkatan tawaran Barcelona menunjukkan keseriusan klub Catalan dalam mengejar salah satu transfer terbesar pada bursa musim panas ini.
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Jawa Pos
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