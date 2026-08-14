Jeremy Doku Bertahan di Manchester City, Kontrak Baru hingga 2031

JawaPos.com - Jeremy Doku resmi memperpanjang kontrak bersama Manchester City. Winger asal Belgia itu menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun yang membuatnya bertahan di Etihad Stadium hingga 2031.

Keputusan tersebut menjadi penegasan bahwa Doku masih menjadi bagian penting dari rencana Manchester City. Sejak bergabung dari Rennes pada musim panas 2023, pemain yang kini berusia 24 tahun itu berkembang menjadi salah satu pemain sayap paling menjanjikan di Premier League.

Doku datang ke Manchester City saat berusia 21 tahun dan langsung beradaptasi dengan tuntutan Premier League. Salah satu penampilan paling berkesan terjadi ketika City menang 6-1 atas Bournemouth pada November 2023.

Dalam laga tersebut, Doku mencetak satu gol dan memberikan empat assist. Ia menjadi pemain termuda dalam sejarah Premier League yang terlibat langsung dalam lima gol sekaligus memberikan empat assist dalam satu pertandingan.

Pada musim debutnya, Doku mencatat lebih dari 40 penampilan dengan torehan enam gol dan 11 assist di semua kompetisi. Kontribusinya ikut membantu Manchester City meraih gelar Premier League keempat secara beruntun.

Perkembangannya berlanjut pada musim 2025/2026. Doku tampil dalam 47 pertandingan dan mencetak delapan gol serta 14 assist di semua kompetisi.

Secara keseluruhan, Doku telah mencatat 131 penampilan dan 22 gol untuk Manchester City. Catatan tersebut membuatnya semakin sulit dipisahkan dari rencana jangka panjang klub.

“Saya sangat menikmati waktu saya di City sejauh ini, jadi mendapatkan kesempatan untuk bertahan lebih lama merupakan perasaan yang luar biasa. Klub ini sangat berarti bagi saya. Saya berkembang sebagai pemain maupun sebagai pribadi. Saya merasa sudah menemukan tempat di sini dan tahu bahwa saya terus berkembang setiap hari berkat kerja keras staf di klub,” kata Doku dikutip dari situs resmi klub.

Doku menilai dukungan Manchester City terhadap perkembangan pemain menjadi salah satu alasan utama dirinya memilih memperpanjang kontrak.