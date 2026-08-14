Erling Haaland Raih Guinness World Records Berkat Ketajamannya Mencetak Gol Bersama Manchester City

Erling Haaland (Instagram @guinnesworldrecords)
JawaPos.com – Erling Haaland mendapatkan sejumlah sertifikat Guinness World Records sebagai pengakuan atas berbagai pencapaiannya bersama Manchester City dan tim nasional Norwegia.
Dilansir dari laman resmi Guinness World Records pada Jum'at (14/8), Penyerang berusia 26 tahun tersebut menerima penghargaan itu di Stadion Etihad dengan penuh kebanggaan setelah mencatatkan sejumlah rekor luar biasa sepanjang kariernya.
Salah satu rekor terbarunya adalah mencetak 100 gol tercepat dalam sejarah Liga Primer Inggris, yang dicapainya hanya dalam 111 pertandingan sejak debut bersama Manchester City pada musim 2022/2023.
Haaland juga memegang rekor sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak dalam satu musim Liga Primer Inggris berformat 38 pertandingan, setelah mencetak 36 gol pada musim debutnya dan melampaui catatan 32 gol milik Mohamed Salah.
Haaland turut mendapatkan sertifikat atas rekor gol terbanyak seorang pemain dalam UEFA Nations League setelah mencetak 19 gol untuk Norwegia sepanjang periode 4 September 2020 hingga 17 November 2024.
Haaland juga tercatat sebagai salah satu pencetak gol terbanyak dalam satu pertandingan Liga Champions UEFA setelah mencetak lima gol ketika Manchester City menghadapi RB Leipzig pada 14 Maret 2023.
Penghargaan tersebut menegaskan status Haaland sebagai salah satu pencetak gol paling produktif di sepak bola dunia sekaligus memperkuat koleksi rekor yang diraihnya pada usia yang masih relatif muda.
Dengan ketajamannya yang belum menunjukkan tanda-tanda menurun, Haaland berpeluang kembali mencatatkan prestasi baru saat memasuki musim Liga Primer Inggris 2026/2027.
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Jawa Pos
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