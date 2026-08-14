Liverpool Mulai Mundur dari Perburuan Ibrahima Mbaye karena PSG Ajukan Harga Tinggi

JawaPos.com – Jurnalis olahraga Fabrizio Romano memberikan kabar terbaru mengenai upaya Liverpool merekrut Ibrahima Mbaye pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari laman Dave Ockop pada Kamis (13/8), Romano mengungkapkan bahwa minat Liverpool terhadap penyerang muda Paris Saint-Germain tersebut mulai meredup karena harga yang ditetapkan klub Prancis itu dinilai terlalu tinggi.

Menurut Romano, Liverpool telah berkomunikasi dengan Jorge Mendes selaku agen Mbaye dalam beberapa hari terakhir untuk membahas kemungkinan transfer pemain berusia 18 tahun tersebut.

Namun, PSG disebut meminta hampir EUR 200 juta atau sekitar Rp4,01 triliun untuk melepas Mbaye sekaligus Bradley Barcola, sehingga Liverpool menganggap nilai tersebut terlalu mahal.

Liverpool memang menjadikan Barcola sebagai target utama untuk memperkuat lini serang, sementara Mbaye turut dipertimbangkan sebagai opsi tambahan apabila Cody Gakpo meninggalkan klub.

Mbaye sendiri dilaporkan frustrasi karena minimnya kesempatan bermain setelah hanya menjadi starter dalam 11 dari 30 penampilannya untuk PSG musim lalu, dengan catatan tiga gol dan dua assist.

Romano menegaskan bahwa rencana Liverpool adalah mendatangkan dua pemain sayap, terutama jika Gakpo benar-benar pindah ke Tottenham Hotspur.