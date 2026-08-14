Désiré Doué Cetak Gol Kemenangan PSG dan Dinobatkan Pemain Terbaik UEFA Super Cup 2026

Desire Doue (Instagram @desire.doue)
JawaPos.com – Désiré Doué menutup Piala Super UEFA 2026 dengan penampilan gemilang setelah mencetak gol kemenangan Paris Saint-Germain atas Aston Villa sekaligus meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (13/8), Penyerang asal Prancis tersebut menjadi penentu kemenangan PSG dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang mempertemukan juara Liga Champions dan juara Liga Europa.
Gol tersebut melengkapi malam istimewa Doué karena ia berhasil membawa pulang trofi Eropa sekaligus penghargaan individu.
Gol kemenangan PSG tercipta pada menit ke-15 babak kedua setelah Ousmane Dembélé memberikan umpan kepada Doué di area berbahaya.
Doué kemudian melepaskan penyelesaian yang berhasil menembus gawang Aston Villa dan mengubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan tim asuhan Luis Enrique.
Performa penting tersebut membuat Doué dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan sekaligus menjadi salah satu pemain paling menentukan dalam keberhasilan PSG meraih trofi.
Kemenangan atas Aston Villa juga membawa PSG masuk dalam kelompok elite Piala Super UEFA sebagai klub ketiga yang berhasil memenangkan trofi tersebut secara berturut-turut.
AC Milan lebih dahulu mencatat prestasi serupa pada 1989 dan 1990, sebelum Real Madrid mengulanginya pada 2016 dan 2017.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur