Désiré Doué Cetak Gol Kemenangan PSG dan Dinobatkan Pemain Terbaik UEFA Super Cup 2026

JawaPos.com – Désiré Doué menutup Piala Super UEFA 2026 dengan penampilan gemilang setelah mencetak gol kemenangan Paris Saint-Germain atas Aston Villa sekaligus meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (13/8), Penyerang asal Prancis tersebut menjadi penentu kemenangan PSG dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang mempertemukan juara Liga Champions dan juara Liga Europa.

Gol tersebut melengkapi malam istimewa Doué karena ia berhasil membawa pulang trofi Eropa sekaligus penghargaan individu.

Gol kemenangan PSG tercipta pada menit ke-15 babak kedua setelah Ousmane Dembélé memberikan umpan kepada Doué di area berbahaya.

Doué kemudian melepaskan penyelesaian yang berhasil menembus gawang Aston Villa dan mengubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan tim asuhan Luis Enrique.

Performa penting tersebut membuat Doué dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan sekaligus menjadi salah satu pemain paling menentukan dalam keberhasilan PSG meraih trofi.

Kemenangan atas Aston Villa juga membawa PSG masuk dalam kelompok elite Piala Super UEFA sebagai klub ketiga yang berhasil memenangkan trofi tersebut secara berturut-turut.